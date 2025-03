Trump verdubbelt importheffingen op Canadees staal en aluminium

De Amerikaanse president Donald Trump wil de importheffingen op Canadees staal en aluminium verdubbelen tot 50 procent. Dat heeft hij dinsdag aangekondigd op zijn sociaalnetwerksite Truth Social. De nieuwe tarieven worden woensdag al van kracht.

“Ik heb mijn minister van Handel opgedragen om een bijkomend tarief van 25 procent te heffen, tot 50 procent, op alle staal en aluminium dat de Verenigde Staten binnenkomt vanuit Canada”, meldt de Amerikaanse president.

Handelsoorlog

Aanvankelijk had Trump aangekondigd dat hij een heffing van 25 procent zou invoeren op producten uit Canada, maar als vergeldingsmaatregel had Doug Ford, de premier van de Canadese provincie Ontario, beslist om een belasting van 25 procent te heffen op elektriciteit die wordt uitgevoerd naar de VS. Volgens het nieuwsagentschap AP voorziet Ontario zowat 1,5 miljoen gezinnen en ondernemingen in de Amerikaanse staten Minnesota, New York en Michigan van stroom.

Trump zegt dat hij met zijn bijkomende heffingen reageert op de belasting die Ontario had ingesteld. Daarnaast beklemtoont Trump ook dat Canada de importheffingen op Amerikaanse zuivelproducten moet laten vallen. Hij dreigt er ook mee om de heffingen op Canadese wagens vanaf 2 april fors te verhogen, “wat de auto-industrie in Canada permanent zal stilleggen”, aldus Trump. “Die wagens kunnen gemakkelijk in de VS worden gemaakt.”

De premier van Ontario heeft dinsdag alvast duidelijk gemaakt dat hij niet wil inbinden. “President Trump is een onuitgelokte handels- en tarievenoorlog begonnen tegen Amerika’s trouwste vriend en bondgenoot. Zolang de dreiging van heffingen niet definitief is verdwenen, geven we ons niet gewonnen”, meldt Ford op de sociaalnetwerksite X.

Bondgenoten

De relaties tussen Canada en de Verenigde Staten, twee buurlanden die altijd bekend stonden als bondgenoten, zijn gespannen sinds de herverkiezing van Donald Trump. De Amerikaanse president heeft al meermaals duidelijk gemaakt dat hij van Canada de 51ste staat van de VS zou willen maken. Ook dinsdag heeft hij die boodschap weer herhaald. “Dat zou alle tarieven, en al de rest, volledig doen verdwijnen”, schrijft hij op Truth Social. “De artificiële scheidingslijn die vele jaren geleden getrokken werd, zal eindelijk verdwijnen.”