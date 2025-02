De Amerikaanse president Donald Trump heeft plannen in gang gezet voor de invoering van wederzijdse tarieven, voor zowel bondgenoten als rivalen, om ongelijkheden in de handel weg te werken. Analisten beschouwen dat als een grote schok voor het wereldwijde handelssysteem.

Met een executive order dat hij donderdag ondertekende, geeft president Trump zijn adviseurs de opdracht aangepaste tarieven voor elk land uit te werken. Die moeten rekening houden met zaken als de bestaande tarieven, maar ook met andere belastingen, wisselkoersen, subsidies en andere zaken.

‘Oneerlijke’ handelsrelaties

Trump acht die stap nodig om de “oneerlijke” relaties van de Verenigde Staten gelijk te trekken en andere landen te beletten hun voordeel te doen met handel met de VS. Maar hij maakte duidelijk dat zijn uiteindelijke doel is bedrijven te dwingen hun productie terug te brengen naar de VS.

“Als zij ons een tarief of een belasting opleggen, leggen wij hen precies hetzelfde tarief of dezelfde belasting op, zo simpel is het”, verklaarde Donald Trump vanuit het Oval Office in het Witte Huis. “Als je je product in de Verenigde Staten bouwt, zijn er geen tarieven.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Europese Unie is kop van jut

De verwachting is dat zowat elk land in de wereld daarmee te maken kan krijgen, maar analisten zien vooral significante gevolgen voor Aziatische landen als India en Japan en ook voor de Europese Unie.

Trump zei onder meer dat de EU “extreem hard” is geweest tegen de VS op het gebied van handel. “We houden allemaal van Europa, de landen in Europa, maar de Europese Unie is extreem hard geweest op het gebied van handel”, zei de Amerikaanse president tegen verslaggevers.

Vorige week raakte nog bekend dat het Duitse handelsoverschot tegenover de VS vorig jaar een record bereikte, door een toegenomen export en afgenomen import. Het gaat om 69,95 miljard euro of 10 procent meer dan een jaar eerder. Tijdens zijn eerste ambtstermijn hekelde Trump al Duitsland wegens het overschot op de handelsbalans en de export van Duitse wagens.

Prijzen voor Amerikanen

De nieuwe plannen van Trump komen er amper enkele dagen nadat hij al een decreet had ondertekend waarmee de VS in maart 25 procent belasting heffen op al het aluminium en staal dat het land binnenkomt. Daarop reageerde onder andere de Europese Unie boos. Ook andere bondgenoten waren getergd.

Lees ook een analyse: hoe zwaar schaden de Trump-tarieven de Europese staalindustrie?

De Amerikaanse president zei nog dat de prijzen voor Amerikaanse huishoudens “niet noodzakelijk omhoog zullen gaan” als gevolg van de wederzijdse tarieven, maar “wel de jobs”. Hij voegde er ook aan toe dat hij er vertrouwen in heeft dat de prijzen uiteindelijk zullen dalen.

De details van de plannen voor Trumps wederzijdse tarieven worden de komende maanden afgerond. Howard Lutnick, de Amerikaanse minister van Handel, zei dat de maatregelen al op 2 april klaar zouden kunnen zijn.

Opinie

De lemen voeten van Trump: lees het edito van hoofdredacteur Stijn Fockedey

‘De grootste verliezer van een tarievenoorlog zijn de VS: lees een opinie van professor Rudy Aernoudt