Trump dreigt met invoertarief van 200 procent op alcoholische dranken uit Europa

De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met invoertarieven van 200 procent op champagne, wijn en andere alcohol uit de Europese Unie, indien de EU de tarieven op Amerikaanse whisky niet onmiddellijk schrapt. Dat heeft hij gemeld op het socialemediaplatform Truth Social.

Trump omschrijft de Europese Unie als een van de “meest vijandige en grove belasting- en tariefautoriteiten” ter wereld, enkel en alleen opgericht om te profiteren van de Verenigde Staten.

Als de EU een tarief van 50 procent op Amerikaanse whisky niet onmiddellijk schrapt, zullen de VS op korte termijn een tarief van 200 procent heffen “op alle wijn, champagne en alcoholische producten uit Frankrijk en andere EU-lidstaten”, aldus de Amerikaanse president. “Dat wordt fantastisch voor de wijn- en champagnesector in de VS”, aldus nog Trump.

Met de dreiging van Trump escaleert de tarievenoorlog tussen de VS en verscheidene van zijn handelspartners verder. De EU kondigde woensdag extra heffingen aan op onder meer whisky en motoren uit de VS, in reactie op Amerikaanse heffingen op staal en aluminium. De Europese heffingen gaan in vanaf april, en half april dreigen heffingen op bijkomende producten uit de VS.

In een reactie op het dreigement van president Trump zakten de aandelen van verscheidene Europese drankenbedrijven. Zo verloor het aandeel van luxeconcern LVMH – dat het champagnehuis Moët & Chandon in portfeuille heeft – meer dan 2 procent. Ook andere Europese alcoholbedrijven zoals Pernod Ricard, Remy Cointreau en Davide Campari verloren terrein op de beurs.

De Franse minister van Handel Laurent Saint-Martin reageerde intussen op het socialemediaplatform X: “We geven niet toe aan dreigementen, en zullen altijd onze industrieën beschermen”.