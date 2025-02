TotalEnergies heeft een akkoord gesloten met Air Liquide om de CO₂-uitstoot van zijn raffinaderijen in Antwerpen en Zeeland drastisch te verminderen door gebruik te maken van groene waterstof. Dat schrijft Belga. De Franse energiereus verzekert zich via deze samenwerking jaarlijks van 45.000 ton duurzame waterstof, geproduceerd met hernieuwbare elektriciteit. Dit moet de uitstoot van zijn raffinaderijen in België en Nederland met 450.000 ton CO₂ per jaar verlagen.

De bedrijven richten een joint venture op voor de bouw van een elektrolyser van 250 megawatt (MWà nabij de raffinaderij in Zeeland. Dit project, met een prijskaartje van ruim 600 miljoen euro, moet vanaf 2029 jaarlijks 30.000 ton groene waterstof leveren. Die zal dienen als vervanger van de grijze waterstof die nu wordt gebruikt bij de raffinage van olie. Hierdoor kan de CO₂-uitstoot van de Zeelandse raffinaderij met 300.000 ton per jaar dalen. De bedrijven hopen op overheidssteun om de financiering rond te krijgen.

Groene waterstoffabriek voor hernieuwbare energie – productie van groene waterstofgas voor schone elektriciteit, aangedreven door zonne- en windenergie – virtuele 3D-weergave | Foto: Getty

Transitie

Daarnaast komt er een extra samenwerking in Rotterdam, waar Air Liquide jaarlijks 15.000 ton groene waterstof zal produceren. Deze productie is bedoeld voor de raffinaderij van TotalEnergies in Antwerpen, waar ze de fossiele waterstof moet vervangen en de jaarlijkse CO₂-uitstoot met 150.000 ton moet verminderen.

Met deze initiatieven zet TotalEnergies een stap in de vergroening van zijn raffinageactiviteiten. Waterstof wordt steeds belangrijker in de energietransitie, en de energiegigant speelt in op de vraag naar duurzamere productieprocessen. Toch blijven deze projecten sterk afhankelijk van subsidies en regelgeving, wat de verdere uitrol van groene waterstof zal beïnvloeden.