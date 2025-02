Syensqo wapent zich tegen impact van Trump-heffingen

Het chemiebedrijf Syensqo neemt “strategische maatregelen” om de impact te verzachten van invoerheffingen die door de Amerikaanse president Donald Trump zijn aangekondigd. Mogelijk worden zijn producten tijdelijk duurder, zegt Syensqo dinsdag in een persbericht.

“Als multinational met een wereldwijde voetafdruk evalueert Syensqo de mogelijke gevolgen van dergelijke heffingen en van eventuele tegenmaatregelen door andere landen of regio’s”, stelt het Belgische chemiebedrijf. Daarbij worden de waardeketens en aankoopstrategieën onder de loep genomen. Mogelijk komt er een tijdelijke toeslag “om de hogere kosten die gepaard gaan met die heffingen, te compenseren”.

Continuïteit

“Gezien de macro-economische onzekerheid en de onzekere vraag in de chemiesector de voorbije kwartalen, vormen de voorgestelde Amerikaanse invoerheffingen een extra uitdaging voor de ruimere waardeketens”, wordt Syensqo-topvrouw Ilham Kadri geciteerd in het persbericht. “Onze prioriteit is om de continuïteit van onze activiteiten te verzekeren en de kwaliteitsvolle dienstverlening die klanten verwachten, te behouden. We zullen de noodzakelijke acties nemen om dat te bereiken.”