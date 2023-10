Reisindustrie staat voor onzekere winter

De reissector in Europa kijkt nog optimistisch vooruit, maar de markt in de Verenigde Staten begint barsten te vertonen.

De reisindustrie heeft een buitengewoon zomerseizoen achter de rug. De luchtvaartmaatschappijen boekten recordwinsten en aan beide zijden van de Atlantische Oceaan keerden de hotels terug naar een bezettingsgraad in de buurt van voor de coronapandemie. Niettemin staat de sector voor een onzekere winter. Het wordt afwachten of de vraag naar vakanties bestand zal zijn tegen aanhoudend hoge inflatie en de economische stagnatie.

In Europa heerst de overtuiging dat de inflatie de reislust van de consumenten niet zal afremmen. Maar in de Verenigde Staten, waar de eerste tekenen van een afzwakkende vraag op de binnenlandse markt zichtbaar zijn, beginnen er toch wat barsten te komen. De lagekostenluchtvaartmaatschappij Spirit kondigde “hoge kortingen” aan toen ze deze maand een winstwaarschuwing de wereld instuurde, terwijl JetBlue in augustus een “verschuiving weg van binnenlandse reizen” vaststelde.

Meer optimistische waarnemers in de reisbranche wijzen erop dat Amerikaanse reizigers binnenlandse vakanties inruilen voor vakanties in het buitenland. Zo kreeg de toeristische industrie in Europa deze zomer een impuls door de toestroom van reizigers uit de Verenigde Staten. Maar omdat binnenlandse reizen in de Verenigde Staten een van de eerste segmenten van de reisindustrie waren die tijdens de pandemie weer op gang kwamen, is er ook angst dat die vertraging een vroege waarschuwing is dat de Amerikanen minder zin zullen hebben om te reizen.

Pieken en dalen

In Europa blijft Michael O’Leary, de CEO van Ryanair, de grootste luchtvaartmaatschappij van het continent, “voorzichtig”, hoewel de boekingen voor de winter 3 à 4 procent voorliggen op vorig jaar. “Ik maak me zorgen over het consumentenvertrouwen. De rentetarieven zijn hoger, de hypotheekaflossingen en de energieprijzen lopen op”, zegt hij. O’Leary verwacht dat Ryanair zijn prijzen zal moeten verlagen, om de vliegtuigen te vullen op rustigere momenten, aangezien de sector “meer pieken en dalen” vertoont. Deze winter zullen de prijzen over het algemeen terugvallen met “lage enkele cijfers”.

Sébastien Bazin, de CEO van de hotelgigant Accor, stelt dat de sector zich schrap zet voor een “afnemend prijszettingsvermogen”. De bezettingsgraad van de hotels ligt 4 procent lager dan vóór de pandemie, wat Accor heeft gecompenseerd door de prijzen met 10 procent te verhogen. “Door de gestegen rentetarieven en de inflatie zullen de consumenten minder kunnen besteden, maar daar hebben we rekening mee gehouden”, zegt Bazin. Accor verwacht een meer normale groei van de inkomsten per kamer van 2,5 à 5 procent per jaar, “gezien de druk op de middenklasse”.

Normale reispatronen

De meeste waarnemers houden het erop dat de reissector nog geen serieuze barsten vertoont. Midden september lagen de wereldwijde hotelboekingen voor het vierde kwartaal 11 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, volgens het reistechnologieplatform Amadeus. De omzet per beschikbare kamer, een belangrijke maatstaf in de sector, bedroeg dit jaar tot eind augustus 116 dollar, net onder het gemiddelde van 117 dollar in 2019, maar ruim boven de 99 dollar van 2022.

Dana Dunne, de CEO van eDreams Odigeo, een van de grootste Europese onlinereisagenten, gelooft dat de speculaties over een post-pandemische “reiszeepbel” die zou kunnen barsten, misplaatst zijn. Hij stelt dat de industrie is teruggekeerd naar “normale reispatronen”, met de ups en downs van seizoensgebonden pieken en rustige winters. Hij ziet geen teken dat de vraag zou kunnen ineenstorten. “Het ziet er goed uit”, maakt Dunne zich sterk.

De terugkeer van de Chinese toeristen zou een welkome stimulans geven aan de internationale reissector. Voor de pandemie reisden 170 miljoen Chinese toeristen naar het buitenland, maar tegen het einde van dit jaar zullen dat er nog maar 70 miljoen zijn, volgens voorspellingen van het China Outbound Tourism Research Institute. “De Chinese toeristen kunnen China niet verlaten doordat er geen vluchtcapaciteit is. De internationale markt heeft zich daar nog niet hersteld”, weet Bill Heinecke, de directeur van de Thaise hotelgroep Minor International. “Maar dat zal tegen het einde van het jaar stilaan verbeteren.”

Winterzon

De luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic verwacht een “sterk” laatste kwartaal van het jaar, met een stijging van het aantal passagiers met 14 procent tegenover vorig jaar, nu de maatschappij zich richt op winterzonbestemmingen, met nieuwe routes naar Dubai, de Malediven en de Turks- en Caicoseilanden. De in Londen beursgenoteerde touroperator On The Beach Group meldde in een geruststellende update dat het aantal winterboekingen dit jaar 26 procent hoger ligt dan in het seizoen 2022-2023, terwijl het aantal winterboekingen bij P&O Ferries ook met meer dan 30 procent is gestegen tegenover vorig jaar. Vakantiereizen zijn des te belangrijker voor de sector, omdat de zakenreizen langzamer herstellen.

De luchtvaartmaatschappijen zien de brandstofprijzen sterk oplopen, waardoor een sterke vraag naar reizen essentieel is om die hogere kosten via duurdere tickets door te kunnen rekenen aan de consument. Chris Tarry, een luchtvaartconsultant, zei dat de sector nog altijd profiteert van de “overvraag” sinds het einde van de pandemie, maar zodra die afkoelt, zullen “economische factoren” weer het fortuin van de maatschappijen bepalen.

Pak slaag

De aandelen in de reisindustrie hebben onlangs klappen gekregen: de MSCI Global Airlines Index is sinds midden juli met een vijfde gedaald en staat 40 procent onder het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie. De sector wordt doorgaans gezien als cyclisch en gevoelig voor de wereldeconomie, en beleggers hebben nooit veel geloof gehecht aan het herstel, aangezien de aandelenkoersen van de meeste grote luchtvaartmaatschappijen nog altijd onder het niveau van voor de pandemie staan. “Aandelen van luchtvaartmaatschappijen zijn niet in de mode”, zeiden analisten van Barclays in een recente nota.

Dunne is echter van mening dat beleggers er verkeerd aan doen het wel en wee van de sector te koppelen aan de wereldeconomie. “Ik ben het daar volledig mee oneens. Historisch bekeken is het helemaal verkeerd”, zei hij. “Een jaar geleden zouden sommige beleggers je hebben verteld: ‘O, het is echt slecht, mensen zullen niet reizen.’ En dat was gewoon niet het geval.”