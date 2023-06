De federale regering trekt zich de komende dagen terug in conclaaf om zich te buigen over de fiscale hervorming. Het dossier sleept al maanden aan en premier Alexander De Croo hoopt door er enkele dagen aan een stuk stevig aan door te werken, schot in de zaak te krijgen. De verwachting is niet dat het dossier dit weekend volledig wordt afgeklopt, al wil de premier het “beslissingsklaar” maken.

Het dossier van de fiscale hervorming sleept al een hele poos aan. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) legde maanden geleden zijn ontwerptekst op de regeringstafel, met daarin zowat 25 maatregelen. Het gaat om een omvangrijke tekst over een thema dat gevoelig ligt. Door zich telkens maar relatief korte tijd over het dossier te buigen, kon het kernkabinet het niet ten gronde bespreken. Vandaar de keuze voor een conclaaf, zoals dat ook bij de begrotingsonderhandelingen wordt gehanteerd.

Vicepremier Van Peteghem wil onder meer de belastingvrije som en de ondergrens voor de hoogste belastingschijf optrekken, zodat de doorsnee werknemer minstens 835 euro netto per jaar meer overhoudt. Daarnaast vervangt de minister de twee verlaagde btw-tarieven van 6 en 12 procent door een geharmoniseerd tarief van 9 procent, al zijn daar ook uitzonderingen op voorzien.

Verdeeldheid

De minister heeft al meer dan eens opgemerkt dat zijn hervorming een geheel vormt. Toch is al gebleken dat de andere partijen binnen de meerderheid het niet met alles eens zijn. Voor Open VLD moet het verschil tussen werken en niet werken een pak groter worden, de MR heeft problemen met de financiering, terwijl links vragen stelt bij de verhoging van de btw van 6 naar 9 procent voor sommige producten, niet als enige trouwens.

De groenen willen van de gelegenheid gebruik maken om de btw op warmtepompen definitief op 6 procent te brengen. Door de Oekraïne-crisis werd die tijdelijk verlaagd naar 6 procent, en minister van Energie Tinne Van der Straeten wil dat nu definitief verankeren.

Geen akkoord

Ons land bengelt momenteel in de Europese staart als het gaat over de verkoop van warmtepompen, al zit die in de lift sinds de btw-verlaging. Zo zijn er sindsdien al 190.000 warmtepompen geïnstalleerd en is sprake van een stijging met 90 procent in 2023 ten opzichte van vorig jaar. “Het blijft voorbehouden aan wie er genoeg geld voor heeft. Het goedkoper maken van warmtepompen is voor mij een prioriteit, zodat meer gezinnen het zich kunnen veroorloven”, aldus Van der Straeten. Daarbij kijkt ze ook naar lagere accijnzen op elektriciteit.

Eerder viel al te horen dat het conclaaf niet per se tot een akkoord over het geheel zal leiden. In de Kamer verklaarde premier De Croo dat het de bedoeling is een grote stap vooruit te zetten. “Het dossier moet beslissingsklaar worden gemaakt.” De krijtlijnen voor de eerste minister zijn dat wie werkt meer moet overhouden en het verschil tussen werken en niet werken groter moet. Maar het gaat ook breder. Het gaat ook over de doelstelling om een tewerkstellingsgraad van 80 procent te halen in 2030. “De kmo’s schreeuwen om volk, maar ook de scholen en de zorginstellingen. Het gaat er niet alleen om werken aantrekkelijker te maken vanuit financieel perspectief. Het gaat ook om een algemene filosofie: iedereen die kan moet bijdragen.”

