Olieprijs omhoog na oproep Iran tot boycot tegen Israël

De olieprijs is woensdag gestegen, nadat Iran had opgeroepen tot een boycot van moslimlanden tegen Israël. De oproep kwam er na de raketinslag op een ziekenhuis in de Gazastrook, waarbij honderden doden vielen. De prijs van de Brent-olie van de Noordzee ging 3 procent hoger tot zowat 93 dollar per vat.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken riep op tot een volledige en onmiddellijke boycot van Israël door moslimlanden, inclusief een olie-embargo. Israël is geen grote olie-importeur op wereldschaal en de meeste olie komt niet uit het Midden-Oosten, maar de uitspraken van de Iraanse minister zijn belangrijk omdat ze een verbale escalatie vormen van de oorlog tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas, die door de Europese Unie en de Verenigde Staten als een terroristische organisatie wordt beschouwd. Iran steunt Hamas.

Volgens Hamas werd het ziekenhuis geraakt door een Israëlische luchtaanval. Het Israëlische leger ontkent echter achter het bloedbad te zitten en wijst naar de Palestijnse beweging Islamitische Jihad.

