Nederlandse provincies stoppen juridische strijd tegen ethaankraker Ineos

De Nederlandse provincies Zeeland en Noord-Brabant stoppen de juridische procedures tegen de vergunningen voor de ethaankraker die chemiebedrijf Ineos bouwt in de Antwerpse haven. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA). Ook tegen de vierde vergunning voor Project One, die in januari door de provincie Antwerpen werd verleend, wordt geen beroep aangetekend.

In 2022 verleende de Vlaamse regering een omgevingsvergunning voor de bouw van de ethaankraker, maar die werd in 2023 door de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd na klachten over stikstofneerslag op beschermde natuurgebieden. De Nederlandse provincies en milieuorganisaties gingen telkens opnieuw in beroep tegen latere vergunningen. Na bemiddeling door Diependaele in november werd beslist de lopende procedures uit te stellen in afwachting van bijkomende informatie over de stikstofimpact. “Die informatie is aan de twee provincies overgemaakt en blijkt nu voldoende om alle lopende procedures definitief stop te zetten”, kondigt Diependaele woensdag aan. Ook tegen de nieuwe vergunning van 16 januari wordt geen beroep aangetekend.

De Vlaamse regering wil de samenwerking met Nederland verdiepen, zegt Diependaele. “Nu we elkaar gevonden hebben, gaan we mekaar ook niet meer loslaten. De komende maanden en jaren gaan we blijven inzetten op nog betere relaties met Nederland en zijn provincies.” Op een Vlaams-Nederlandse top op 1 april wordt verder overlegd over een afgestemd stikstof- en vergunningenbeleid. Minister van Omgeving Jo Brouns spreekt van een “cruciale stap voor een robuust vergunningenbeleid dat onze grensprovincies en dus de Vlaamse en Nederlandse economie ten goede komt.”

Uitwisselen kennis

Minister van Havens Annick De Ridder hoopt dat Ineos nu zonder verdere obstakels verder kan werken aan Project One. “Het gaat om een van de grootste investeringen in onze Vlaamse economie van de voorbije decennia. Dit miljardenproject verankert niet alleen de rol van de Antwerpse haven als economische motor in de brede regio, het zet ook Vlaanderen nog sterker op de industriële kaart.” De provincies Noord-Brabant en Zeeland bevestigen dat ze de procedures tegen Ineos stopzetten.

“Constructieve overleggen hebben geleid tot onze conclusie dat de effecten van de vergrote uitstoot van Ineos op de Brabantse Wal aanvaardbaar zijn”, stelt Saskia Boelema, gedeputeerde in Noord-Brabant. Haar Zeeuwse collega Wilfried Nielen benadrukt dat de grensoverschrijdende stikstofproblematiek voortaan gezamenlijk wordt aangepakt. “We gaan kennis over beleid en vergunning systematisch uitwisselen en ook voor toekomstige ontwikkelingen maken we afspraken over het toetsen van grensoverschrijdende effecten.”