Minister Peeters voorziet 2 miljoen euro voor slimme laadpalen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters trekt via het klimaatfonds 2 miljoen euro uit voor een projectoproep voor innovatieve projecten rond laadinfrastructuur. Volgens de Open VLD-minister is het de bedoeling op zoek te gaan naar “slimme laadoplossingen” want een publieke laadpaal past bijvoorbeeld niet altijd in elke stedelijke context en is ook niet voor iedereen de beste oplossing.

De projectoproep sluit aan bij de Vlaamse ambitie om tegen 2025 35.000 (CPE) publieke laadpunten te voorzien. Met 27.000 laadpunten op de teller lijkt Vlaanderen op koers te zitten om die doelstelling te halen. Met de oproep rond innovatieve projecten wil de Limburgse minister de drempel om te investeren helpen verlagen.

Vlaanderen is een van de meest verstedelijkte en dichtstbevolkte regio”s in de Europese Unie. De meeste steden en gemeenten zijn historisch gegroeid naar hun huidige vorm, zonder dat hier eerst stedenbouwkundige plannen aan voorafgingen. Dat bekent dat het niet altijd zo eenvoudig is om een gewone publieke laadpaal bij een publieke parking te plaatsen. Voor de bepaalde locaties, straten of wijken moet men specifiek op zoek gaan naar de juiste laadoplossingen voor de situatie.

Vlaamse innovatie

Daarom zijn er volgens minister Peeters ook “slimme laadoplossingen” nodig. Een projectoproep kan ondernemers, experts en pioniers “een duwtje in de rug geven”, is de redenering. “We moeten in het kader van de klimaatuitdagingen onze kilometers verder vergroenen door de omslag naar zero-emissievoertuigen vanuit Vlaanderen mee te ondersteunen. Deze projectoproep zal zorgen dat we in Vlaanderen ook innovatieve en duurzame oplossingen kunnen ontwikkelen”, maakt de Open VLD-minister zich sterk.

Aanvragen kunnen via de website Vlaanderen.be ingediend worden tot en met 23 oktober 2023 via. Indieners maken aanspraak op een financiële tussenkomst van 40 procent vanuit Vlaanderen met een maximum van 300.000 euro per project. De projecten moeten binnen de twee jaar gerealiseerd worden.

Lees ook: