Kwart van de bedienden kreeg dit jaar een bonus op het werk

Een kwart van de bedienden in ons land heeft dit jaar een bonus gekregen van zijn werkgever. In de meeste gevallen ging het om een collectieve bonus en gemiddeld gaat het om 6.000 euro. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van hr-dienstenbedrijf Acerta. Bij de arbeiders kreeg slechts één op de tien een bonus, van gemiddeld 1.250 euro.

Steeds meer bedrijven keren hun werknemers een bonus uit als extra beloning voor de geleverde prestaties. Een kwart van de bedienden (24,6 procent) mocht dit jaar al zo’n bonus op de rekening ontvangen, gemiddeld ging het om 6.000 euro.

“Bedrijven hebben er door de automatische loonindexering geen vat op wanneer de vaste salarissen van hun personeel stijgen, maar bij een bonus is dat anders”, zegt Karolien Van Herpe, legal experte verloning bij Acerta Consult. “Werkgevers kunnen zelf beslissen of ze die wel of niet toekennen, collectief of individueel, en ze kunnen hun beslissing elk jaar herzien. Ook langs werknemerskant is de appreciatie verschillend: loon wordt aanzien als vast en verworven, bonussen zijn dat niet en precies daarom zorgen ze voor een extra motivatieboost elke keer dat ze worden toegekend.”

Niet alleen bedienden

In de meeste gevallen ging het om een CAO90-bonus, waarbij op voorhand concrete doelen voor het bedrijf werden afgesproken en de bonus toegekend wordt wanneer deze behaald zijn. De andere collectieve bonus, de winstpremie, is veel minder populair. Slechts 1,9 procent van de bedienden ontving dit jaar al een winstpremie. Dat komt omdat de premie afhankelijk is van de jaarresultaten van een bedrijf en enkel bij winst kan worden toegekend.

Wat individuele bonussen betreft zijn de warrant en bruto premie het meest populair.

Tot slot zijn het niet alleen bedienden die een bonus krijgen. In 2023 kreeg ook bijna een op de tien arbeiders (9,8 procent) van zijn werkgever al een bonus. Het gemiddeld bonusbedrag voor arbeiders ligt dit jaar op zo’n 1.250 euro.

Meer dan half miljoen werknemers

De analyse werd gemaakt door Acerta op basis van de gegevens van 505.000 werknemers – 314.000 bedienden en 191.000 arbeiders – in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector.