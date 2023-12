Kmo’s willen volgend jaar minder flexi-jobbers inzetten

De Belgische kmo’s die in 2024 personeel willen aanwerven, willen vooral meer vaste contracten van onbepaalde duur aanbieden en minder flexi-jobbers aannemen. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse kmo-barometer van hr-dienstenbedrijf Acerta en werkgeversorganisaties ETION en VKW Limburg. De kmo’s zijn wel meer terughoudend over de economie dan een half jaar geleden: 12 procent minder kmo’s willen de komende zes maanden extra personeel aannemen.

Het behouden van medewerkers en het aantrekken van de juiste medewerkers blijven de belangrijkste uitdagingen voor de kleine en middelgrote bedrijven voor de komende zes maanden. Toch kijken ze iets minder rooskleurig naar de toekomst dan zes maanden geleden. Toen gaf nog de helft aan dat ze bijkomend personeel zouden aanwerven, nu is dat nog 44 procent. Het deel respondenten dat de economische toekomst uitgesproken positief tegemoet ziet, is ook licht gedaald tegenover een half jaar geleden: van 34 naar 31 procent.

Schaarste grootste kopzorg

Uit de bevraging waaraan 508 kmo’s deelnamen, blijkt ook dat kmo’s volgend jaar vooral meer vaste medewerkers in dienst willen nemen. Zo geeft 80 procent van de kmo’s die gaan aanwerven aan dat met vaste contracten van onbepaalde duur te zullen doen, tegenover 76 procent zes maanden geleden. Een kwart geeft ook aan vaste contracten van bepaalde duur aan te bieden. Voor flexwerk is er in 2024 minder plaats: 8 procent gaat extra flexi-jobbers in dienst nemen, een daling met 27 procent ten opzichte van mei 2023, toen nog 11 procent plande om flexwerkers aan te nemen. ​

“Het aantal kmo’s dat extra vaste contracten van onbepaalde duur wil aanbieden, blijft verrassend hoog. Ondanks de onzekere economische vooruitzichten, daalt het percentage dat van plan is om te werken met flexibele werkkrachten. Dit betekent dat de schaarste aan talent een grotere kopzorg blijft dan de onzekerheid over de conjunctuur”, reageert Geert Janssens, econoom bij ETION.