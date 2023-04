Klimaatactivisten ontwrichten nu ook aandeelhoudersvergadering ING

Klimaatactivisten van onder meer Extinction Rebellion hebben de aandeelhoudersvergadering van ING maandag in Amsterdam verstoord door te protesteren tegen de fossiele investeringen van de Nederlandse bank. Daarop werd de vergadering tijdelijk geschorst. De politie heeft een activist opgepakt.

De klimaatactivisten hielden spandoeken omhoog en riepen ING op te stoppen met het “financieren van de klimaatcrisis”. Ook stampten ze met hun voeten op de vloer en werd meermaals een lied gezongen met de boodschap dat “fossiel echt niet meer kan”. Een klimaatactivist, die op een fluitje blies en riep dat hij zou blijven zitten tot de bank stopt met fossiele investeringen, werd meegenomen door de politie.

Verlagen van uitstoot broeikasgassen

Naast Extinction Rebellion waren er ook activisten van Milieudefensie aanwezig bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de bank in Amsterdam. Zij herhaalden telkens de vraag of de bank er alles aan zal doen om de uitstoot van broeikasgassen tot 2030 met minimaal 45 procent te verlagen ten opzichte van 2019. Die vraag werd vervolgens beantwoord met luid applaus en gejoel in de zaal.

De activisten van Milieudefensie en Extinction Rebellion hebben ING-aandelen om zo aanwezig te kunnen zijn op de AV. Dezelfde strategie hanteerden die milieuactivisten ook al bij Ahold Delhaize, waar ze eveneens aanwezig waren op de aandeelhoudersvergadering.

“Pure obstructie”

ING-topman Steven van Rijswijk verklaarde maandag dat ING naar de kritiek luistert. Wel heeft de energietransitie tijd nodig, zei hij. De topman stelde dat het beleid van de bank in lijn is met de klimaatdoelstellingen van Parijs, maar dat er wel een balans moet worden gezocht tussen die doelstellingen en het waarborgen van de energievoorziening. Van Rijswijk gaf aan dat daarbij wordt samengewerkt met bedrijven, overheden, regelgevers, klimaatwetenschappers en ook milieubewegingen.

De vergadering werd maandag enige tijd geschorst, maar kon uiteindelijk worden hervat. ING-voorzitter Hans Wijers zei dat de protesten “niks met democratie te maken hebben”. Hij sprak van “pure obstructie” omdat andere aandeelhouders een tijdlang niet aan het woord konden komen. (Belga)