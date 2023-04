Kan de wereldeconomie hogere olieprijzen aan?

Onder aanvoering van een zelfverzekerd Saudi-Arabië wil de OPEC, de organisatie van olie-exporterende landen, haar inkomsten verhogen. Maar de aanhoudende inflatie kan leiden tot een zwakkere vraag.

Toen drie jaar geleden een historische prijsdaling van ruwe olie de wereldeconomie in beroering bracht, leidde de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump een brede inspanning van westerse landen om Saudi-Arabië en Rusland te overhalen om de productie te verlagen en de oliemarkt te ondersteunen. De OPEC+-bezuinigingen die daaruit voortvloeiden, hebben de Amerikaanse schaliesector van de ondergang gered. Trump prees Riyad en Moskou voor hun hulp.

Drie jaar later is die samenwerking verdwenen. De oorlog in Oekraïne heeft Europa ertoe gebracht Russische energie uit zijn economie te bannen, terwijl de G7-landen de prijs proberen te dicteren die Moskou voor zijn olie krijgt. De stijgende prijzen voor ruwe olie hebben vorig jaar de kloof tussen Riyad en de Amerikaanse regering van Joe Biden verdiept. In oktober beschuldigde het Witte Huis de OPEC+ ervan “op één lijn te zitten met Rusland”, nadat het de olietoevoer had verminderd.

De desintegratie werd vorige week opnieuw zichtbaar, toen Riyad en zijn OPEC+-bondgenoten de oliemarkt schokten door te beloven nog meer ruwe olie uit het aanbod te schrappen – een poging om de olieprijzen te ondersteunen, ondanks de aanzwellende bezorgdheid over de gezondheid van de wereldeconomie.

De verrassing van het kartel was een “keerpunt”, aldus Greg Priddy, consultant bij het Amerikaanse Spout Run Advisory in Washington. Meer opwaartse druk op de olieprijzen – net nu de energiekosten in de westerse economieën beginnen te dalen – zal de inspanningen van de centrale banken om de inflatie af te remmen bemoeilijken, aldus analisten, waardoor de Amerikaanse Federal Reserve tegenover OPEC+ komt te staan. En als de producentengroep erin slaagt de olieprijzen langer hoog te houden, kan dat ook de pogingen van westerse landen in gevaar brengen om de toestroom van oliedollars naar de oorlogskas van het Kremlin te beperken.

Bovenal onthullen de jongste prijsverlagingen nog meer volatiliteit in de geopolitiek van de energie. In een tijdperk waarvan veel strategen dachten dat het gekenmerkt zou worden door een dalende vraag naar olie en de terugtrekking van petrostaten als Saudi-Arabië en Rusland, stroomt de macht terug naar Riyad. “Saudi-Arabië is bereid spanningen met Washington te verdragen om zijn economische eigenbelang na te streven”, zegt Helima Croft, hoofd grondstoffen bij RBC Capital Markets. “De OPEC zit weer in de bestuurdersstoel. De Saudi’s hebben het voor het zeggen.”

Maar de risico’s voor de Saudi’s en de wereldeconomie zijn groot als ze te ver gaan. “We hebben een hoge inflatie en economieën die mogelijk in een recessie terechtkomen. In deze situatie heb je voor een korte periode lagere olieprijzen nodig om de economie te laten herstellen”, zegt Adi Imsirovic van het Oxford Institute for Energy Studies (OIES). “Als de centrale banken niet meer in staat zijn de rente op dezelfde manier te verlagen, kan de OPEC+ de hele wereldeconomie in een recessie duwen.”

Kwetsbare wereldeconomie

OPEC+-verlagingen komen meestal na uren of zelfs dagen onderhandelen. Die van vorige week kwam uit het niets. Het was een verrassing van de Saudische minister van Energie Abdulaziz bin Salman. Hij is de halfbroer van kroonprins en premier Mohammed bin Salman, de feitelijke heerser van het land. In één klap wist Abdulaziz ook de speculanten te verwarren die hadden ingezet op dalende olieprijzen, nadat de recente bankencrisis nieuwe angsten over de wereldeconomie had aangewakkerd. De olieprijzen stegen nadat Saudi-Arabië en zijn bondgenoten, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, Irak en Koeweit, hadden aangekondigd de productie met meer dan 1 miljoen vaten per dag, of ongeveer 1 procent van de wereldwijde vraag, te verminderen.

Zelfs voordat de verlagingen werden aangekondigd, hadden Wall Street-analisten en voorspellers zoals het Internationaal Energieagentschap en de OPEC verwacht dat de voorraden tegen de zomer zouden achterblijven bij de stijgende vraag, waardoor de prijzen in de tweede helft van 2023 zouden stijgen. De vraag is nu of de verrassende verlaging van OPEC de prijzen te snel zal doen stijgen voor de gezondheid van een kwetsbare wereldeconomie, vooral nu centrale bankiers blijven proberen de inflatie te beteugelen.

“Er is een dunne lijn van onzekerheid”, zegt Amy Myers Jaffe, een hoogleraar aan de New York University. Door de prijzen nu te verhogen, terwijl veel armere consumptielanden al worstelen met schulden en een sterke dollar, “loopt de wereld het risico in een grotere financiële crisis terecht te komen, waar hoge olieprijzen andere destabiliserende factoren verergeren. Dan zal alles ineenstorten, inclusief de olieprijzen.”

Anderen denken dat Saudi-Arabië erop gokt dat de wereldeconomie duurdere olie aankan, vooral nu de Chinese economie weer aantrekt. Saudi-Arabië is zich bewust van de afremming van de vraag, maar gelooft dat een prijs tot 120 dollar aanvaardbaar is, zegt Amrita Sen, hoofd onderzoek bij Energy Aspects. Zij denkt dat de prijsstijging van vorige week vooral werd veroorzaakt door handelaren die hun shortposities wilden afdekken, maar verwacht een veel sterkere prijsstijging later in het jaar.

Ondertussen voelen ook de producerende landen het effect van de hogere inflatie en proberen zij hun inkomsten te verhogen, stelt de oliehedgefondsmanager Pierre Andurand. En ruwe olie blijft relatief goedkoop, aldus Andurand. Gecorrigeerd voor inflatie zou de Brent-prijs van 85,12 dollar per vat van vorige week donderdag neerkomen op ongeveer 73 dollar vijf jaar geleden. De recordhoge olieprijs van 147 dollar per vat in 2008 zou vandaag dichter bij 200 dollar liggen.

“Ook de OPEC-landen hebben last van de inflatie – hun invoer stijgt sterk in dollar”, zegt Andurand, die heeft voorspeld dat de olieprijzen dit jaar 140 dollar per vat kunnen bereiken. “Ze zeggen duidelijk dat 80 of 90 dollar per vat te laag is. De prijs zal waarschijnlijk veel hoger dan 100 dollar zijn voordat ze de productie verhogen.”

Saudi-Arabië zei vorige week dat zijn vermindering met 500.000 vaten per dag “bedoeld was om de stabiliteit van de oliemarkt te ondersteunen”. Maar het koninkrijk heeft ook meer geld nodig om het Vision 2030-project van de kroonprins en zijn gigaprojecten te betalen, zoals de ontwikkeling van de futuristische stad Neom aan de Rode Zee. “De taak van minister van Energie Abdulaziz is het genereren van cash”, zegt Raad Alkadiri van het adviesbureau Eurasia Group. “Binnenlandse ambitie overtroeft al het andere onder Mohammed bin Salman.”

Geschenk aan Poetin

De jongste Saudische productieverlaging is misschien ingegeven door binnenlandse behoeften, maar de gevolgen zullen ver buiten het koninkrijk voelbaar zijn. De maatregel is meer een bewijs van de breuk met Washington, en de diepte van Riyads partnerschap met Moskou.

Als de Saudi’s en andere producenten hun uitvoer van ruwe olie tussen mei en het einde van het jaar verminderen, zal de vraag naar olie uit Rusland toenemen, zegt Roger Diwan, een ervaren OPEC-watcher bij S&P Global Commodity Insights. Dat zou de prijzen van Russische export over zee boven het door de G7 opgelegde prijsplafond van 60 dollar per vat kunnen duwen, wat het Kremlin rechtstreeks ten goede zou komen, menen sommige analisten. “Dat is een megageschenk aan Poetin, waarvoor de rest van de wereld betaalt. Rusland is economisch en militair aan het bloeden en plotseling krijgt het 10 dollar per vat extra op de olieprijs”, zegt Adi Imsirovic van OIES.

Het zal ook de ontgoocheling over Saudi-Arabië in Washington verdiepen, waar de regering-Biden vorig jaar maandenlang pendeldiplomatie voerde om Riyad te overtuigen de olietoevoer te verhogen om de stijgende prijzen af te koelen. In oktober, toen het kartel in plaats daarvan een eerdere bezuinigingsronde aankondigde, beschuldigde het Witte Huis de OPEC+ ervan “op één lijn te zitten met Rusland”.

Maar de irritatie is wederzijds. De focus van de regering-Biden op de klimaatverandering is niet goed gevallen in de oliehoofdsteden. Ook het besluit van de Verenigde Staten om vorig jaar miljoenen vaten olie uit hun Strategic Petroleum Reserve vrij te maken in een poging de benzineprijzen te verlagen, viel niet in goede aarde.

Hoewel de reactie van de Amerikaanse regering op de verlaging gematigd is, zullen de spanningen weer zichtbaar worden als de olieprijzen weer richting 100 dollar per vat stijgen of de economie in een recessie terechtkomt. De regering-Biden beseft dat hoge pompprijzen een electoraal risico vormen. “In Saudi-Arabië gelooft men dat de Verenigde Staten geen grote ophef zullen maken over hogere olieprijzen, tenzij ze echt uit de hand lopen”, zegt Raad Alkadiri van Eurasia Group. “Maar als je speelt met een mondiale supermacht, kan dat terugslaan.”