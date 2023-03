Jongste kernreactoren laten draaien in stroomarme winters? ‘Oudste centrales zijn minder robuust’

Het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) stelt voor de jongste kernreactoren, Doel 4 en Tihange 3, in te zetten tijdens de winters van 2025-2026. Dat zijn de jaren waarvoor, door onder meer het wegvallen van een deel van de Franse nucleaire vloot, een stroomtekort wordt voorspeld.

Worstcasescenario: Frankrijk exporteert, vanwege de lange onbeschikbaarheid van een groot deel van zijn nucleaire vloot, de komende jaren veel minder elektriciteit. Dat zou ons land, dat een grote afnemer is van Franse stroom, met een knoert van een bevoorradingsprobleem opzadelen.

Capaciteitstekort tot 2 gigawatt

Zo dreigt, in een scenario dat werd uitgedacht door de netbeheerder Elia, voor de winters van 2025-2026 een capaciteitstekort tussen 1 en 2 gigawatt (GW) in ons land. Naast het verlengen van de levensduur van de jongste kernreactoren, Doel 4 en Tihange 3, keek de regering daarom ook naar de oudere kernreactoren als mogelijke reserve om die moeilijke winters te overbruggen. “Tihange 1 is technisch nog een goeie reactor”, zegt onder meer Egbert Lachaert, de voorzitter van de regeringspartij Open Vld, daarover.

Die levensduurverlenging is een slecht idee, vindt echter nucleaire waakhond FANC. “Al sluiten we geen enkel spoor uit”, klinkt het in een reactie aan onze redactie.

Maar: “Doel 1 en 2 en Tihange 1 zijn de oudste Belgische reactoren en hebben in vergelijking tot de recentste centrales een minder robuust ontwerp”, stelt het FANC in zijn rapport. “Zij voldoen aan de huidige veiligheidsvereisten, maar voldoen niet aan de verstrengde vereisten opgenomen in het koninklijk besluit dat van kracht wordt in 2025 (bijvoorbeeld bij een vliegtuigongeval, de dimensionering van gemeenschappelijke veiligheidssystemen of een aardbeving).”

Herschikking planning onderhoudswerken

In de onderhandelingen tussen de federale regering en de kerncentralebeheerder Engie Electrabel werd al overeengekomen dat Doel 4 en Tihange 3 tegen november 2026 klaargestoomd zouden zijn om weer jaren stroom aan te voeren.

Men ging er echter van uit dat de twee recentste reactoren (bouwjaar: 1985) van het Belgische nucleaire park offline zouden zijn tijdens de winters van 2025 en 2026, voor de onderhoudswerken in het kader van hun levensduurverlenging. Maar door een herschikking van die onderhoudsplannen kan uiteindelijk toch het een en ander mogelijk zijn, betoogt het FANC. “De winteruitbating van Doel 4 en Tihange 3” is mogelijk “via herplanning van de werken voor de levensduurverlenging”, luidt het in de nota.

Die werken kunnen eventueel uitgevoerd worden na 2026, tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurten in de zomer. Dat zou betekenen dat de levensduur van Doel 4 en Tihange 3 gewoon verlengd kan worden zonder de reactoren stil te leggen. Het onderhoud moet wel in 2029 afgerond zijn, merkt het FANC op.

Veiligheidsdossier

De regering laat intussen het voorstel van het FANC onderzoeken. Op verzoek van de uitvoerende macht zal de producent Engie een veiligheidsdossier bij de nucleaire veiligheidswaakhond indienen. Volgens de website VRTNWS zou die indiening in de komende weken gebeuren.

Davignon

In mei vorig jaar zei het Belgische zakenicoon Etienne Davignon, die bij Engie zijn laatste mandaat neerlegt, overigens al dat het technisch haalbaar was de levensduur van de jongste twee kerncentrales te verlengen. Engie reageerde toen scherp. Had hij voor zijn beurt gesproken?

