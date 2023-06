‘Investeer in onze kinderen’

Zelfverklaarde en andere onderwijsspecialisten hebben de mond vol van de achteruitgang van het onderwijs. Voor wie met de laarzen in de modder staat, is het elke dag pompen of verzuipen. Twee basisscholen in Brussel voeren een lesvrije woensdag in om leerkrachten te houden en aan te trekken. Vlaamse secundaire scholen schrappen examens voor vakken waarin de leerlingen te weinig les hebben gekregen door een tekort aan leerkrachten. Door meer en vooral slimmer te investeren moet het mogelijk zijn dat elk kind kwaliteitsvol onderwijs krijgt. Dat is een kerntaak van de overheid.

De achteruitgang van het onderwijs begint al veel vroeger. Om mee te kunnen in het instapklasje, moeten kinderen al heel wat vaardigheden en woorden geleerd hebben. Crèches in Brussel, maar ook steeds meer in Vlaanderen, zijn nog maar enkele dagen per week open, omdat ze onvoldoende personeel vinden. Het is aan de ouders om oplossingen te vinden. Niet iedereen kan aankloppen bij grootouders. Zij zijn vaak zelf nog aan het werk, want we moeten met z’n allen langer werken. Ook in kinderopvang zijn slimme investeringen nodig.

Mensen die thuisblijven om gratis te zorgen voor hun eigen en/of andermans kinderen, worden meewarig bekeken. Alsof zij niet werken. Als ze na enkele jaren van zorgen weer aan de slag willen, wordt geringschattend gedaan over dat gat in hun cv. Ouders die betaalde werkuren terugschroeven om met de kinderen bezig te zijn, doen ook waardevol werk. En dat hoeven niet altijd moeders te zijn. Laat ons van die kinderen prioriteit nummer één maken, want we riskeren deze generatie jongeren op te zadelen met minder kansen in het leven. De opleiding en het onderwijs van vandaag bepalen onze toekomst.