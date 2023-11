Van donderdag 30 november tot en met 6 december maakt de wereld op de klimaatconferentie in Dubai (COP28) een inventaris op van de inspanningen die elk land al deed en van plan is te doen.

Anno 2023 is China goed voor 29 procent van de mondiale uitstoot van broeikasgassen en veruit de grootste uitstoter, ruim voor de Verenigde Staten, India en de Europese Unie.

Er is de voorbije jaren flink vooruitgang geboekt, maar als optelsom van de nationale plannen blijft het mondiale klimaatbeleid een kaas met grote gaten. Het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden, zoals in Parijs in 2015 is afgesproken, is bijna onmogelijk geworden.

Lees er hier meer over: