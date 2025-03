Hoe beleggers hopen te profiteren van Trumps toenadering tot Rusland

Hedgefondsen en brokers richten zich op Russische bedrijfsobligaties en de roebel, schrijft de Financial Times.

Beleggers zoeken naar manieren om te profiteren van een mogelijke versoepeling van sancties tegen Rusland en richten zich op Russische bedrijfsobligaties en de roebel. Ze speculeren dat de Amerikaanse president Donald Trumps toenadering tot de Russische president Vladimir Poetin een nieuwe kapitaalinstroom naar de Russische economie kan aanwakkeren.

Trump en Poetin hebben dinsdag een telefoongesprek gepland over de oorlog in Oekraïne. Kiev heeft ingestemd met een wapenstilstand van dertig dagen, maar Moskou heeft laten doorschemeren dat het zich daar niet meteen aan zal houden.

‘Enige opwinding’

De roebel is dit jaar al bijna een derde gestegen tegenover de dollar, aangewakkerd door de hoop op een einde aan het drie jaar durende conflict. Maar beleggers kijken verder en speculeren op een bredere versoepeling van sancties.

“Sommige van Trumps uitspraken over Rusland zijn grillig, en dat moet je meenemen in je afweging. Maar dit draait om het opheffen van sancties”, zegt Paul McNamara, investeringsdirecteur bij GAM.

Voor westerse fondsen blijft het lastig om rechtstreeks in Russische activa te beleggen. Toch speuren sommigen naar bedrijfsobligaties, die na de invasie in 2022 vrijwel waardeloos werden, maar inmiddels weer hoger gewaardeerd worden in interne schattingen.

“Er is zeker enige opwinding, vooral bij hedgefondsen”, zegt Roger Mark, obligatieanalist bij de beleggingsfirma Ninety One. Toch blijft de roebel buiten Rusland amper verhandelbaar en blijven veel Russische obligaties ontoegankelijk voor institutionele beleggers door sancties en interne beperkingen, voegt hij eraan toe.

Tussenstation Kazachstan

Sinds 2022 is de handel in Russische staatsobligaties door westerse sancties verboden, en veel Russische bedrijven kunnen geen banken of tussenpersonen vinden om betalingen aan schuldeisers te verwerken. Ook het rechtstreeks verhandelen van roebels is erg moeilijk door beperkingen voor Russische banken en interne complianceregels bij westerse financiële instellingen.

De internationale handel in roebels is gekrompen tot nauwelijks 50 miljoen dollar per week, vergeleken met miljarden dollars voor de oorlog.

Sommige handelaren gebruiken de Kazachse tenge als een alternatief voor de roebel, vanwege de nauwe economische banden tussen beide landen. De handelsvolumes daarin lopen op tot 100 à 200 miljoen dollar per week. De tenge is dit jaar met zo’n 5 procent gestegen tegenover de dollar.

Maar die transacties blijven kleinschalig. “Het gaat om een kwart van Kazachstans liquiditeit in roebelhandel – dus het stelt niet veel voor”, zegt Mark van Ninety One. “Dat is een direct gevolg van sancties en Russische kapitaalcontroles.”

Financieel instrument

Sommige banken en brokers bieden beleggers de mogelijkheid in te zetten op bewegingen van de roebel zonder direct in Russische activa te investeren. Dat gebeurt via zogenoemde non-deliverable forwards (NDF’s), een financieel instrument dat vaker wordt gebruikt voor moeilijk verhandelbare valuta’s zoals die van Nigeria of Egypte.

“Westerse banken zitten natuurlijk vast aan de sancties”, zegt Luis Costa, hoofd strategie opkomende markten bij Citi. “Een NDF stelt je in staat te speculeren zonder de valuta of Russische activa daadwerkelijk in bezit te hebben.”

‘Op dit moment is er weinig te koop, omdat degenen die de obligaties bezitten ze meestal niet willen verkopen. Maar er wordt wel gehandeld’ Igor Nartov, investeringsbank KNG

Citi adviseerde vorige maand een longpositie in roebels te nemen via dit instrument, nadat de VS gesprekken met Rusland waren begonnen. “De interesse in NDF’s neemt duidelijk toe, en banken zijn actiever met het aanbieden van koersen”, zegt Igor Nartov, handelaar in opkomende markten bij de investeringsbank KNG.

“Het lijkt erop dat je gewoon moet bellen als je in roebel-NDF’s wilt handelen, en dan krijg je een prijs en looptijd aangeboden”, zegt McNamara van GAM. “Maar zonder betrokkenheid van Russische instellingen blijft het een lastige markt.”

Russische spaargelden

Na de invasie van Oekraïne stortte de internationale handel in Russische activa in, doordat sancties Russische banken afsneden van het wereldwijde financiële systeem en er een massale kapitaalvlucht op gang kwam.

De Russische centrale bank verhoogde de rente fors om de stijgende importkosten en het groeiende tekort aan arbeidskrachten het hoofd te bieden, vooral nadat het Kremlin de wapenproductie had opgevoerd.

De recente opleving van de roebel is een gok op een ommekeer van die ontwikkelingen, vooral als gevluchte Russen terugkeren met de spaargelden die ze in landen als Georgië en Armenië hebben ondergebracht. “Dat stelt internationale beleggers in staat een inschatting te maken van de Russische kapitaalstromen”, zegt Costa van Citi. “Daar draait het om: de mogelijkheid dat er opnieuw geld richting Rusland stroomt.”

Steeds meer vragen

Toch blijven de risico’s groot. Als Moskou de voorwaarden van de wapenstilstand afwijst, kunnen de VS juist strengere sancties opleggen. Zelfs als er een versoepeling komt, kunnen Russische investeerders hun kans grijpen om hun vastzittend kapitaal alsnog naar het buitenland te sluizen, terwijl veel gevluchte Russen mogelijk helemaal niet terugkeren, waarschuwt Mark van Ninety One.

“Als je een Rus bent die een steeds repressiever systeem heeft verlaten omdat je werd opgeroepen voor het leger, ga je dan echt terug naar je geboortestad om daar sociale uitsluiting te riskeren?” De waardestijging van de roebel heeft ook de waardering opgedreven van Russische obligaties die na de invasie in de portefeuilles van buitenlandse investeerders vastzaten.

“Op dit moment is er weinig te koop, omdat degenen die de obligaties bezitten ze meestal niet willen verkopen”, zegt Nartov. “Maar er wordt wel gehandeld. Er zijn steeds meer vragen uit de markt over wat er gebeurt als sancties worden opgeheven en of couponbetalingen dan hervat worden.”

Partner uit neutraal land

Toch blijven sancties en Moskous beperkingen op betalingen aan ‘onvriendelijke’ landen ervoor zorgen dat Russische staatsobligaties in roebels onbereikbaar blijven voor westerse beleggers. Buitenlandse posities in Russische obligaties zijn sterk gedaald, en de overheid heeft haar recente leningen grotendeels ondergebracht bij Russische banken.

“Voorlopig blijft rechtstreekse blootstelling aan de Russische markt beperkt voor westerse investeerders door de restricties van de Russische centrale bank”, zegt een fondsbeheerder van buiten het Westen. “Die investeerders zullen een betrouwbare partner uit een neutraal land moeten vinden om opnieuw toegang te krijgen tot de Russische markt.”

