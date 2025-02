De Europese auto-industrie heeft geen steunplan nodig. Want Europa maakt nu al de beste auto’s ter wereld, zegt auto-industrieel Guido Dumarey. Als Ursula von der Leyen de Europese auto-industrie wil helpen, moet ze de ban op brandstofmotoren afvoeren. “We zijn de ravijn aan het inrijden. En niemand in de pluchen zetels van Brussel die dat begrijpt.”

De Europese auto-industrie zit in een crisis, en dat is slecht nieuws voor de Europese economie. De sector is goed voor maar liefst 7 procent van het Europese bruto binnenlands product en voor 13 miljoen rechtstreekse en onrechtstreekse banen. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen probeert het tij te keren. Vorige week riep ze een grote top bijeen, waar autoconstructeurs, sociale partners en ngo’s de koppen bij elkaar staken. De dialoog moet tegen 5 maart uitmonden in een groot actieplan voor de sector.

Het was hoog tijd voor bezinning, vindt auto-industrieel Guido Dumarey. De Dumarey Group, vroeger bekend als Punch, is een toeleverancier van autoconstructeurs die onder meer automatische versnellingsbakken maakt en een grote engineeringdivisie heeft. Alles samen telt de Dumarey Group ruim 3.000 werknemers, met vestigingen in Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. “De mijlpaal van 1 miljard euro omzet ligt al achter ons”, zegt Dumarey.

Een grote sluitingsgolf in de Europese autosector valt niet meer te vermijden, volgens Dumarey. “De Europese autoverkoop verliest 5 miljoen wagens aan de Chinezen. Dat is een derde van de Europese verkoop.”

En daar zal het grote actieplan van Ursula von der Leyen niks aan kunnen doen?

GUIDO DUMAREY. “Daar zal niemand iets aan kunnen doen. Daarvoor zijn de Chinese constructeurs van elektrische wagens te ver gevorderd. Bovendien is het koperspubliek veranderd. Vroeger kocht je een auto voor de uitstraling, de aandrijving, de rij-ervaring. Vandaag zijn connectiviteit en entertainment belangrijker, en daarin zijn de Chinezen veel beter. Ik hoop dat de Chinezen een deel van die 5 miljoen wagens in Europa zullen produceren, zodat het Europese banenverlies binnen de perken blijft. Maar het is een gereden race.”

‘Dat verbod op de verkoop van nieuwe brandstofauto’s vanaf 2035 is gewoon waanzin. We zijn niet klaar voor die ban’

Europa heeft de invoertarieven op elektrische auto’s uit China toch verhoogd?

DUMAREY. “Dat mes snijdt aan twee kanten. Want de Chinezen zullen tegenmaatregelen nemen, op een sluikse manier. Ze zullen ervoor zorgen dat onze auto’s geen nummerplaten krijgen in China. Dan mag je nog afkomen met een mooie BMW of Mercedes, zonder nummerplaat kun je die niet verkopen. Dat toont hoe giftig het spel is. China is een andere wereld.”

Moeten we niet durven toe te geven dat de Chinese opmars ook te danken is aan strategisch inzicht? China heeft al vroeg ingezet op batterijen en op de controle van cruciale grondstoffen als lithium en kobalt.

DUMAREY. “Ja, maar vergeet de subsidies voor de Chinese constructeurs niet. Ze krijgen exportsubsidies en werken met gesubsidieerde energie. Maar het is waar, de Chinezen hebben altijd op lange termijn gedacht. Wij nooit. Maar wij hebben ook een gefragmenteerd politiek bedrijf. In Europa zijn altijd wel ergens verkiezingen. Dan wordt het heel moeilijk om plannen te realiseren. We moeten de Europese democratie heruitvinden. De Europese integratie had al veel verder moeten staan. Maar we blijven een lappendeken van landen en regio’s. Dat kost allemaal enorm veel geld aan de burger en verzwakt ons in de concurrentiestrijd met China en de Verenigde Staten. Maar ook Europa heeft boter op het hoofd. De jongste jaren heeft de Europese Unie duizenden regels uitgevaardigd die niets bijdragen aan het ondernemerschap, integendeel.”

De Europese Commissie wil de regellast voor bedrijven met een kwart verlagen, staat in haar plan voor meer concurrentiekracht.

DUMAREY. “Het zal wel moeten. Flexibiliteit is het grote verschil met de Verenigde Staten. Ja, onder Donald Trump is het extreme gedachtegoed toegenomen in de Verenigde Staten. Maar onder zijn bewind komen ook een enorme dynamiek en energie los. Maar de Europeanen zijn regelneven. En laat ons eerlijk zijn: mevrouw Von der Leyen is een regelnicht. In haar hoofd is zij Duits. En dat wil zeggen: alles moet op papier staan, elke procedure in elke situatie. Daarmee maak je ondernemers het leven moe en steel je hun geld en tijd.”

Lees verder onder de foto

GUIDO DUMAREY “De race is gereden, en dat hebben we zelf in de hand gewerkt.” © ID

Ziet u het niet te zwartgallig? Commissievoorzitter Von der Leyen verzekerde vorige week dat de Europese klimaatambitie overeind blijft, maar met ruimte voor flexibiliteit en pragmatisme.

DUMAREY. “Nogmaals, de race is gereden, en dat hebben we zelf in de hand gewerkt. Met de Green Deal (een grootscheeps plan om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken en de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55 procent te verminderen, nvdr) willen wij heiliger zijn dan de rest van de wereld. Je kunt dat plan er niet blind doorstoempen. We lopen veel te hard van stapel. En dat verbod op de verkoop van nieuwe brandstofauto’s vanaf 2035 is gewoon waanzin.”

Waarom?

DUMAREY. “Zulke doelstellingen zijn dom. We zijn gewoon niet klaar voor die ban. Het maakt de markt onzeker. De Europese auto-industrie heeft heel veel geïnvesteerd in elektrificatie, maar de vraag blijft achter, behalve in België, waar de elektrische auto’s succes boeken als fiscaal voordelige bedrijfswagen. Die werknemers mogen bovendien hun auto opladen op kosten van de firma. Zo splijt je de samenleving in tweeën, en dat kan niet. De Europese ministers maken het nog erger door brandstofauto’s zwaarder te belasten. We zijn de ravijn aan het inrijden. En niemand in de pluchen zetels van Brussel die dat begrijpt.”

Wat moet er gebeuren om de Europese auto-industrie te redden?

DUMAREY. “Schrap de ban op nieuwe brandstofauto’s. De politici snappen het gewoon niet. Europa maakt nog altijd de beste auto’s ter wereld. Op gebied van verbruik, veiligheid en techniek zijn onze brandstofauto’s superieur. Dat we een eind maken aan klassieke brandstoffen, daarmee kan ik leven. Maar maak geen einde aan brandstofmotoren. Want die kunnen ook op alternatieve brandstoffen draaien, en dan heb ik het over waterstof.”

Bent u nog steeds van plan om in de Verenigde Staten een fabriek te bouwen voor verbrandingsmotoren op waterstof?

DUMAREY. “Natuurlijk.”

‘Auto’s op batterijen zijn goed voor mensen die in de stad rondrijden en niet meer dan 20 kilometer per dag afleggen’

U gelooft dus nog altijd in waterstof als brandstof.

DUMAREY. “Niet voor personenwagens, wel voor bestelwagens en vrachtwagens. Auto’s op batterijen zijn goed voor mensen die in de stad rondrijden en niet meer dan 20 kilometer per dag afleggen. Vandaag is de efficiëntste oplossing een hybride diesel: elektrisch in de stad, en diesel voor de lange afstand.”

Europa komt wel met een steunplan voor de verkoop van elektrische auto’s.

DUMAREY. “Als het aankooppremies worden, gaan we compleet de verkeerde richting uit. Kopers van elektrische wagens behoren al tot de betere klasse, en dan ga je die mensen nog eens extra geld toestoppen?”

En wat met subsidies voor autoproducenten?

DUMAREY. “Ik krijg geen subsidies en ik wil er ook geen. Wat ik wel vraag, is een omgeving waar het goed ondernemen is, met betaalbare energie en bedrijfsterreinen, en regels die niet elke dag veranderen. Geef mensen het vertrouwen dat ondernemen weer lonend is. Nu gaat te veel tijd en energie naar administratieve rompslomp. Kleine bedrijven sterven daaraan. Durven moet weer attractief worden, met een tweede kans voor ondernemers die mislukken. En maak werk weer lonend, zodat jongeren een toekomst zien. Geef ons een economie waar mensen een gezin kunnen stichten, een woning kunnen bouwen of kopen tegen een redelijke prijs, en een leven kunnen uitbouwen. Dat is voor mij veel belangrijker dan subsidies.”

Gelooft u nog in Europa als industrieel?

DUMAREY. “Laat mij antwoorden met een voorbeeld. Audi sluit zijn fabriek in Vorst, 2.880 werknemers staan op straat. Dat kost Audi 600 miljoen euro aan ontslagvergoedingen. Daarvan gaat er 272 miljoen euro netto naar de werknemers en 328 miljoen euro naar de staat. Vind jij dat normaal? Bij iedere fabriekssluiting in België – als het al niet om een faillissement gaat – vloeit een bom geld naar de overheid. De politiek heeft geen liefde voor de industrie. Met banen in de McDonald’s gaan we geen land overeind houden. Als de industrie draait, is er welstand. En als er welstand is, worden de mensen positief. Onze industrie is aan het kapotgaan en de mensen beginnen dat nu te beseffen. Dat heeft wel lang op zich laten wachten.”