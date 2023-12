Trends Business Information raamt het aantal faillissementen voor het hele jaar op 10.300. Hoewel dit ruim boven het cijfer van de afgelopen drie jaar ligt, zitten we nog steeds niet op hetzelfde niveau als in 2019.

Vandaag komt een einde aan een moeilijk jaar voor het bedrijfsleven. De ondernemingen hebben een historische stijging van de personeelskosten en een sterke stijging van de rente moeten verwerken. De inflatie is eindelijk afgenomen, maar nog altijd niet getemd, en het consumentengedrag is voorgoed veranderd.

“Waarnemers vreesden het ergste aan het begin van 2023”, stelt Pascal Flisch van ons handelsinformatiebureau Trends Business Information. “Maar een verontrustende faillissementengolf is er niet geweest. Hoewel het aantal faillissementen ruim boven het cijfer van de afgelopen drie jaar ligt, zitten we nog steeds niet op hetzelfde niveau als in 2019.”

2019 2020 2021 2022 2023 11.228 7.537 6.584 9.426 10.300 Belgische faillissementen

“Dit is niets om ons zorgen over te maken, aangezien het aantal actieve bedrijven in België alleen maar toeneemt”, stipt Flisch aan. Zo werden er in 2023 121.400 nieuwe bedrijven opgericht.

‘Economische weefsel van Brussel krimpt’

De cijfers zijn nog niet volledig. Niettemin al enkele kanttekeningen: “De cijfers van vorig jaar zullen niet worden geëvenaard. In 2022 zijn in België 128.962 nieuwe bedrijven opgericht. Het cijfer zal zich waarschijnlijk stabiliseren rond 123.000, een daling met 4,6 procent.”

“Met 73.500 nieuwe bedrijven zal het Vlaams Gewest het leeuwendeel voor zijn rekening nemen”, weet Flisch. “Maar ook hier is er een daling van 4,15 procent tegenover vorig jaar. Het Brussels Gewest zal amper 13.000 eenheden bereiken, hetzelfde niveau als in 2020, het jaar van de pandemie. Tegelijkertijd zullen er meer dan 11.000 pensioneringen zijn. Het economische weefsel van Brussel krimpt. Noch de mobiliteit, noch de politieke context lijkt gunstig. Het is onwaarschijnlijk dat deze situatie in 2024 zal verbeteren.”

Vorig jaar: