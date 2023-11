Grondstoffen voor accu’s van elektrische auto’s zijn flink goedkoper dan vorig jaar

De prijzen van belangrijke grondstoffen voor het maken van batterijen voor elektrische auto’s zijn dit jaar flink gedaald. Vorig jaar schoten deze zogeheten batterijmetalen, zoals lithium, nikkel en kobalt, nog flink omhoog en maakten autofabrikanten zich grote zorgen over tekorten op de lange termijn. Topman Elon Musk van elektrische autoproducent Tesla omschreef de lithiumprijzen destijds als “krankzinnig”.

Ruim een jaar na de opmerking van Musk is de marktdynamiek voor de metalen die cruciaal zijn voor de energietransitie volledig omgedraaid. De prijs van lithium is dit jaar tot nu toe met bijna 70 procent gedaald en nikkel is ongeveer 40 procent goedkoper geworden. Ook kobalt is in prijs gezakt.

Chinese productiecapaciteit

Het drietal ingrediënten voor accu’s behoort daarmee tot de slechtst presterende grondstoffen dit jaar. De prijsdalingen worden onder meer veroorzaakt door een vertragende verkoopgroei van elektrische auto’s en een toename van het aanbod uit China, Indonesië en de Democratische Republiek Congo. “Er is op dit moment zeker genoeg aanbod van al deze grondstoffen”, zei grondstoffenanalist Colin Hamilton van BMO Capital Markets. Ook een enorme uitbreiding van de Chinese productiecapaciteit, geholpen door overheidssteun, zorgt ervoor dat het aanbod van accu’s groter is dan de vraag.

De lagere prijzen zorgen mogelijk voor enige kostenverlichting bij autofabrikanten en zouden kunnen leiden tot goedkopere elektrische voertuigen voor consumenten. De prijzen voor lithium, nikkel en kobalt zullen naar verwachting voorlopig ook laag blijven. Volgens adviesbureau Benchmark Mineral Intelligence zal er de komende jaren namelijk sprake zijn van een overaanbod van de drie metalen. De nikkel- en lithiummarkten zullen volgens het bureau pas in 2027 en 2028 een tekort vertonen, terwijl de vraag naar kobalt vanaf 2026 groter zal zijn dan het aanbod.

Ook opwaartse risico’s

Er zijn echter ook opwaartse risico’s voor de prijzen van de metalen. Zo waarschuwde Citigroup onlangs dat er een grotere kans is dat Indonesië, dat meer dan de helft van het nikkel in de wereld produceert, beleidsstappen zal ondernemen om de prijzen te verhogen. Daarnaast is China van plan zijn strategische voorraden kobalt, dat ook belangrijk is in de defensie- en ruimtevaartindustrie, te vergroten.

