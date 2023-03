Akkoord over begrotingscontrole, geplande verhoging minimumuitkering wordt geschrapt: econoom Ivan Van de Cloot wikt en weegt (video)

Het federale kernkabinet is het donderdagmiddag na een marathonvergadering eens geraakt over de begrotingscontrole. De vierde en laatste geplande toename van het minimumpensioen wordt wat teruggeschroefd, voor de minimumuitkeringen wordt de verhoging wel volledig geschrapt. ‘Dit zijn peanuts in vergelijking met de uitdaging,’ zegt Itinera-econoom Ivan Van de Cloot.

Voor 2023 en 2024 samen is er sprake van een netto-inspanning van 1,75 miljard euro, kondigde premier Alexander De Croo (Open VLD) aan in de Kamer. Dat is ongeveer 0,3 procent van het bruto binnenlands product.

“Op het moment dat de hemel opklaart zetten we belangrijke stappen om de financiën terug op het rechte pad te zetten”, zei de premier.

Bekijk een reactie van econoom Ivan Van de Cloot bij Kanaal Z of lees hieronder verder. Volgens Van de Cloot gaat het om peanuts in vergelijking met de uitdaging:

De federale regering onderhandelde al sinds woensdagavond 20.30 uur onafgebroken over de begroting.

Wat houdt het akkoord in?

Premier Alexander De Croo (Open VLD) wilde na waarschuwingen van het monitoringcomité en de Nationale Bank saneren – 1,8 miljard euro, naar verluidt – maar stuitte daarbij op links verzet. Vooral het voorstel om de geplande verhoging van de minimumpensioenen en -uitkeringen op 1 januari 2024 te schrappen, zette kwaad bloed.

Na dagenlange moeizame onderhandelingen besliste het kernkabinet uiteindelijk om de verhoging door te voeren, zij het met minder dan oorspronkelijk voorzien. Volgens bronnen zou een alleenstaande met een minimumpensioen bruto 1.768 euro pensioen krijgen vanaf 1 januari 2024, in plaats van 1.783,3 euro. Als de vierde schijf zou zijn geschrapt, kwam dat neer op 1.737 euro bruto. Netto blijft er 1.622 euro over, in plaats van 1.606 euro zonder verhoging.

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne benadrukt dat het minimumpensioen in de loop van de legislatuur met 37 procent zal zijn gestegen.

De PS-vicepremier is ook tevreden met de minimumbelasting op multinationals van minimum 15 procent die de regering wil invoeren, “waarmee we verder gaan dan onze internationale verplichtingen”. Die moet 634 miljoen euro extra moeten opleveren, zegt hij.

Geplande verhoging minimumuitkering wordt geschrapt

De geplande verhoging van de minimumuitkeringen – werkloosheid, leefloon, arbeidsongeschiktheid en inkomensgarantie voor ouderen – vervalt wel, vernam Belga uit goede bron.

Groen-vicepremier Petra De Sutter benadrukt in een reactie dat de inkomensvervanging voor personen met een handicap net als het minimumpensioen wel nog een vierde keer stijgt.

Daarnaast kondigt de minister van Ambtenarenzaken aan dat het definitieve ziektepensioen voor ambtenaren wordt afgeschaft. Daardoor belanden – ook jonge – ambtenaren soms definitief ziek thuis. Het is de bedoeling om die mensen nu in de mate van het mogelijke alsnog opnieuw richting arbeidsmarkt te begeleiden.

Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet stelt dat investeringen in de spoorwegen en de energiesector gevrijwaard blijven. De groenen benadrukken wel dat het werk niet af is: na de paasvakantie moeten de pensioenen en de fiscale hervorming op tafel komen.

1,75 miljard euro

Ook voor De Croo mag de begrotingscontrole niet het eindstation zijn. De fiscale hervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) is de volgende stap, daarna volgt de pensioenhervorming, kondigde hij aan.

Ook voor die laatste is het na de “ambitieuze begrotingscontrole” tijd voor “echte hervormingen met impact”, zegt hij, “vooral en niet in het minst in het kader van de verdere uitwerking van de eerste fase van de bredere fiscale hervorming”. “Het is hoog tijd om eindelijk werk te maken van de langverwachte en veelgevraagde verlaging van de lasten op arbeid.”