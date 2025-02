De Europese gasprijs is maandag gestegen naar het hoogste niveau sinds begin april 2023. De stijging is een gevolg van de koudere temperaturen waardoor de Europese gasvoorraden uitgeput raken. Daarnaast vloeit de hogere prijs ook voort uit de dreigende Amerikaanse sancties.

De gasprijs steeg maandag om 7.00 uur op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt tot 58 euro per megawattuur.

De komende dagen zouden de temperaturen in Noordwest-Europa opnieuw een duik nemen, waardoor de verwachting is dat meer mensen hun verwarming zullen opzetten. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat de Europese gasvoorraden, die nu al op hun laagste peil staan sinds het begin van de energiecrisis in 2022, verder dalen.

Invoertarieven

Verder willen traders zich ook indekken tegen verdere stijgingen als gevolg van mogelijke Amerikaanse sancties.

De Amerikaanse president Donald Trump zei van plan te zijn invoertarieven op te leggen voor Europese producten. De Europese Unie liet al weten die te zullen beantwoorden. Eerder riep Trump de EU op om meer Amerikaanse olie en gas in te kopen om heffingen te vermijden. De VS zijn de grootste leverancier van vloeibaar gemaakt aardgas aan Europa.