Elektrische auto’s winnen terrein, maar EU-doel blijft ver weg

Het marktaandeel van elektrische wagens bij de nieuwe inschrijvingen van auto’s is in de Europese Unie in januari weer hersteld tot 15 procent. Dat blijkt dinsdagochtend uit statistieken van de Europese constructeurskoepel ACEA.

In totaal werden vorige maand 831.201 nieuwe wagens ingeschreven in de EU. Het gaat om een terugval met 2,6 procent vergeleken met januari 2024, met dalingen in alle grote markten, zegt ACEA.

De inschrijvingen van volledig elektrische voertuigen kenden wel een forse stijging van ruim een derde tot 124.341. Volgens ACEA-directeur-generaal Sigrid de Vries heeft dat te maken met het bijzonder lage aantal inschrijvingen in januari 2024. “Het aantal geregistreerde elektrische auto’s ligt weer rond het gemiddelde van de voorbije twee jaar”, zei ze in een toelichting.

Het marktaandeel van elektrische auto’s herstelde daarbij tot 15 procent. In heel 2024 kende dat marktaandeel volgens De Vries “de eerste daling sinds 2018”, van 14,6 procent in 2023 tot 13,6 procent vorig jaar.

Ver verwijderd van Europese doelstelling

ACEA merkt op dat de markt met 15 procent nog ver verwijderd is van de Europese doelstelling van 25 procent in 2025. De koepel van autobouwers verwacht dan ook veel van het plan van de Europese Commissie om concurrentiekracht van de automobielindustrie te versterken, dat op 5 maart zou worden voorgesteld.

De stijging van de inschrijvingen van e-auto’s is volgens ACEA vooral toe te schrijven aan Duitsland (+53,5 procent), België (+37,2 procent) en Nederland (+28,2 procent). Samen met Frankrijk (-0,5 procent) zijn die goed voor 64 procent van alle inschrijvingen van volledig elektrische auto’s in de EU.