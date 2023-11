Duitse economie krimpt met 0,1 procent in derde kwartaal

Gezinnen die minder uitgeven en de slabakkende wereldeconomie hebben afgelopen zomer tot een krimp van de Duitse economie geleid. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis.

Het bruto binnenlands product daalde in het derde kwartaal met 0,1 procent, zegt het statistiekbureau. Het bevestigde daarmee zijn eerdere schatting van eind oktober.

De consumptie van de gezinnen daalde met 0,3 procent, maar de overheid gaf wel 0,2 procent meer uit.

Duitsland geraakt maar moeilijk hersteld van de energiecrisis van vorige winter. Van alle economische grootmachten is Duitsland de enige waarvan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelde dat de economie dit jaar zou krimpen.

Energieprijzen

De belangrijke verwerkende industrie in Duitsland blijft kampen met hoge energieprijzen en een zwakke wereldeconomie. Verschillende concerns willen besparen. Chemiereus BASF is van plan zijn investeringen met bijna 15 procent te verminderen in de komende vier jaar.

De hoge rentetarieven hebben een invloed op de vraag. De volle impact daarvan op de economie moet nog komen. Een soepeler monetair beleid valt niet meteen te verwachten, ondanks een afzwakking van de inflatie.