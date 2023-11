De Wever wordt federaal lijsttrekker voor N-VA, Jambon trekt Vlaamse lijst

Het nationaal kiescollege van N-VA heeft woensdagavond beslist om partijvoorzitter Bart De Wever voor te dragen als lijsttrekker voor de Kamer in de provincie Antwerpen bij de verkiezingen van 9 juni 2024. Vlaams minister-president Jan Jambon is voorgesteld als lijsttrekker voor het Vlaams Parlement. Dat meldt De Standaard en wordt bevestigd door het persagentschap Belga.

Bij N-VA duidt een nationaal kiescollege de kandidaten aan voor de bij verkiezingen als beschermd beschouwde plaatsen. Het zijn vervolgens de provinciale kiescolleges die zich over die kandidaten moeten uitspreken, de partijraad moet uiteindelijk de verschillende lijsten bekrachtigen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever wordt dus voorgedragen als kopman van de Kamerlijst in de provincie Antwerpen, minister-president Jan Jambon in dezelfde provincie als lijsttrekker voor het Vlaams Parlement.

Ook voor de andere provincies heeft het kiescollege lijsttrekkers voorgesteld: Jean-Marie Dedecker (federaal, als onafhankelijke) en Sander Loones (Vlaams) in West-Vlaanderen, Anneleen Van Bossuyt (federaal) en Matthias Diependaele (Vlaams) in Oost-Vlaanderen, Theo Francken (federaal) en Ben Weyts (Vlaams) in Vlaams-Brabant en Steven Vandeput (federaal) en Zuhal Demir (Vlaams) in Limburg. Cieltje Van Achter trekt de lijst voor het Brussels Parlement.

Ook voor de Europese lijst is de eerste knoop doorgehakt. Het kiescollege schuift Johan Van Overtveldt naar voren als lijsttrekker, die zich zo op mag maken voor een tweede termijn als Europees Parlementslid.

De partijraad van N-VA keurt de lijsten goed op 9 december.