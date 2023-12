De glazen bol: Dimitri Christiaens (Puilaetco) vindt de waardering van Europese aandelen aantrekkelijk

Trends.be laat tijdens de jaarwisseling beursstrategen vooruitblikken op het komende economische jaar.

Vandaag: de prognoses van Dimitri Christiaens, hoofd investment & client solutions België bij de private bank Puilaetco.

1/ Waar gaat de rente naartoe? Welke impact heeft dat op uw verwachtingen voor de economische groei?

“In 2022 en 2023 voerden de centrale banken forse renteverhogingen door om de inflatie te bestrijden: tien verhogingen voor een totaal van 450 basispunten in de eurozone en elf voor een totaal van 525 basispunten in de Verenigde Staten. Nu de inflatiepiek bereikt is – eerst in de Verenigde Staten, daarna in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk – zijn we van mening dat de verhogingscyclus achter ons ligt, maar dat de centrale banken de rente de komende maanden zullen handhaven. Die restrictieve monetaire voorwaarden moeten ervoor zorgen dat inflatie op zijn minst onder controle blijft en nog verder kan dalen richting de doelstelling.

“We zijn van mening dat 2024 een jaar zal zijn in twee fasen. In het eerste deel van het jaar zullen de hogere renteniveaus zorgen voor een verdere vertraging van de inflatie, maar ook van de economische groei. Vervolgens verwachten we dat het economische momentum in de tweede helft van het jaar zal verbeteren, onder meer door een aanpassing van het monetaire beleid van de centrale banken. Als zij van oordeel zijn dat inflatie goed en wel onder controle is, kunnen de eerste renteverlagingen geleidelijk aan doorgevoerd worden om de economieën meer zuurstof te geven. Wij denken dat de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve de rente tegen eind volgend jaar met ongeveer 100 basispunten kunnen verlagen.

“Tegen die achtergrond van afnemende groei in de eerste helft van het jaar blijven we defensief in onze assetallocatie en handhaven we een licht onderwogen positie in aandelen tegenover obligaties. In obligaties geven we de voorkeur aan obligaties van kwaliteitsemittenten. Aangezien we verwachten dat de rente in 2024 verder zal dalen, schuiven we onze positionering in het vastrentende gedeelte op naar staatsobligaties (ten koste van risicovollere obligaties die we minder aantrekkelijk vinden) en verlengen we opnieuw licht de duratie (looptijd) van onze obligatieblootstelling.”

2/ Liggen de verwachtingen voor de bedrijfswinsten te hoog? Zullen bedrijven over de lat gaan? Welke rendementen verwacht u voor aandelen?

“Wij denken dat de mogelijkheid van een milde recessie in de eerste helft van het jaar zeer waarschijnlijk is in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk, maar iets minder in de Verenigde Staten, waar de economische cijfers tot nu toe veerkrachtiger zijn geweest. Wat de aandelen uit de eurozone betreft, denken we echter dat de winstverwachtingen van de markten die sombere economische vooruitzichten al weerspiegelen, anders dan Amerikaanse aandelen. Met dat in het achterhoofd zijn we van mening dat de huidige waardering van Europese aandelen (exclusief het Verenigd Koninkrijk) aantrekkelijk is en hebben we besloten onze blootstelling in Europese aandelen te vergroten, hoewel we in die regio nog altijd beperkt onderwogen blijven.

“In China, waar de aandelenwaardering op een historisch laag niveau ligt, verwachten we op korte termijn geen verbetering. De economische heropstart na de covidpandemie valt tegen. We zien dat de inflatie onder de doelstellingen blijft. De lang verwachte monetaire steun blijft voorlopig nog te beperkt, waardoor het beleggersvertrouwen weggeëbd is.”

3/ Op welke grondstoffen zou u geld durven in te zetten? Op welke manier?

“2023 heeft ons eraan herinnerd dat geopolitieke risico’s niet over het hoofd mogen worden gezien bij beleggingen in financiële markten. In die context blijven we geloven dat diversificatie de sleutel is tot een succesvol beheer van een portefeuille en zijn we van mening dat het gepast is een meer gediversifieerde allocatie in grondstoffen aan te houden. Die blootstelling beschermt portefeuilles tegen geopolitieke escalaties en/of een onverwachte heropleving van de inflatiedruk.”

