Bijna 50.000 Belgische werknemers in Luxemburg

Het aantal Belgische werknemers in Luxemburg is gestegen van 32.600 in 2007 tot bijna 50.000 vandaag, volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) over grensarbeiders die woensdag werden gepubliceerd door La Libre Belgique.

De toename is te verklaren door het feit dat elke Belg die in Luxemburg werkt, rechtstreeks bronheffing krijgt en dus geen belasting betaalt op zijn inkomen uit werk in België, wel in Luxemburg.

Minder aantrekkelijk

Frankrijk en Duitsland ontvangen ook meer Belgische werknemers dan vroeger. Ongeveer 8.400 steken de grens over naar Frankrijk, tegenover slechts 7.000 tien jaar geleden. In Duitsland is de stijging 20 procent.

“We hebben een netto uitstroom van ongeveer 30.000 werknemers”, zegt econoom en professor aan de UCLouvain Jean Hindriks. “Dat betekent dat de buitenlanders die hier komen werken helemaal niet het aantal Belgen compenseren dat beslist de grens over te steken. Over het algemeen zijn we dus minder aantrekkelijk dan onze buren. Vaak is de reden natuurlijk de fiscaliteit.”

Inkomstenverlies

Het Riziv geeft ook statistieken over de inkomende grensarbeiders: ondanks het verschil in belastingen werken 500 Luxemburgers in België. Het aantal Fransen dat werkt in ons land is in een paar jaar tijd gestegen van 30.000 naar 40.000.

Voor de professor economie betekent deze situatie een inkomstenverlies voor België. “Met de gestage toename van het aantal Belgen dat in Luxemburg werkt en belasting betaalt, loopt België een enorm bedrag aan inkomsten mis”, zegt hij. “En omdat niet alle Fransen die bij ons werken hier belasting betalen, lopen we dubbel zoveel mis”, benadrukt Hindriks.