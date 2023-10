Beleidsverklaring De Croo: ‘Ondanks crisissen en uitdagingen is ons land in goeie doen’

Ondanks de crisissen van de voorbije jaren zet de federale regering de begroting op het rechte pad en is ons land ‘in goeie doen’. Dat was, in grote lijnen, de boodschap van premier Alexander De Croo in zijn laatste State of the Union van de legislatuur. ‘Wij passen voor doemdenken en hebben ambitie getoond. ‘

De federale regering bereikte maandagavond een akkoord over de begroting van 2024. Ze doet een inspanning van 1,2 miljard euro en beperkt het tekort voor volgend jaar tot 3 procent van het bruto binnenlands product.

‘Geen budgettaire mirakels’

Het totale tekort bedraagt volgend jaar nog altijd wel een kleine 30 miljard euro. Maar ‘budgettaire mirakels bestaan niet’, zei De Croo, die wel benadrukte dat de regering tijdens de hele legislatuur een inspanning van 11 miljard euro heeft gedaan. De regering heeft er de afgelopen crisisjaren voor gekozen om burgers en bedrijven te beschermen, wat in totaal 20 miljard heeft gekost, en past nu voor de ‘botte bijl’. ‘Dus ja, de weg naar een evenwicht duurt langer. Maar wij hebben niemand in de kou laten staan’, aldus De Croo.

Ons land is dan ook ‘in goeie doen’, vindt de premier. ‘Ondanks alle crisissen is de Belg 3,8 procent welvarender dan bij de start van de regering. Daarmee doet ons land het beter dan de eurozone. Beter dan onze buurlanden Duitsland en Frankrijk.’

Nu is het moment om daarop verder te bouwen, zei De Croo. Hij wees onder meer op de Belgische expertise op vlak van hernieuwbare- en kernenergie, waarvoor ‘mensen vanuit de hele wereld bij ons komen aankloppen’. België wil die expertise nu ‘meer in ons voordeel draaien’. De premier kondigde aan dat België in maart volgend jaar samen met het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie een top met 30 landen organiseert over de sleutelrol van kernenergie in de afbouw van fossiele brandstoffen en over de berging van nucleair afval. Passen voor doemdenken en ambitie tonen, noemde hij dat.

Flexi-jobs

Die ambitie vertaalt zich volgens De Croo onder meer ook in de uitbreiding van de flexi-jobs die deel uitmaakt van het begrotingsakkoord dat de regering maandagavond sloot. ‘Twaalf sectoren erbij, dat zijn bijna 500.000 mensen die de kans gaan krijgen om op voordelige manier te werken en die duizenden jobs te kunnen invullen’, sprak hij, onder applaus vanop vooral de liberale banken.

De Croo zette in zijn laatste State of the Union van de legislatuur ook nog een resem andere verwezenlijkingen van zijn regering in de verf. ‘Velen hebben beloftes gemaakt. Deze regering heeft beloftes ingelost’, klonk het. Hij haalde onder meer de verhoging van de minimumpensioenen, de verlenging van de levensduur van de twee jongste kerncentrales en de uitvoering van de korte gevangenisstraffen aan.

Die lijn wil de premier nu doortrekken tot de verkiezingen van volgend jaar. ‘Pas op 9 juni worden de keuzes gemaakt’, waarschuwde hij. ‘Er rest ons nog acht maanden om verder te werken.’ Met een verwijzing aan de jongeren die straks voor het eerst zullen moeten stemmen, wierp De Croo al een voorzichtige vooruitblik op de campagne. ‘Als we jonge mensen willen overtuigen gaan we dat enkel doen met resultaten. Niet met plat populistische antwoorden. Niet met een discours dat mensen tegen elkaar opzet’, klonk het. ‘Wij die vertrouwen vragen, wij moeten ook vertrouwen geven.’

Het parlement debatteert morgen/woensdag vanaf 14 uur over de regeerverklaring van De Croo. Donderdagnamiddag geeft de Kamer als alles goed gaat opnieuw het vertrouwen aan de meerderheid.