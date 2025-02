De schietincidenten in Brussel wijzen nogmaals op de noodzaak van een snelle vorming van een Brusselse regering, dat zegt ook de Brusselse Kamer van Koophandel BECI.

Volgens Thierry Geerts, de nieuwe CEO van de ondernemersfederatie, is veiligheid van fundamenteel belang voor het herstel van een economische dynamiek in Brussel. Een gunstig economisch klimaat dat niet enkel de bedrijven, maar ook de inwoners van de hoofdstad ten goede moet komen, zegt hij in Trends Talk van dit weekend.

Wat zijn de belangrijkste dossiers in Brussel? Geerts: “In eerste instantie de veiligheid en de netheid van de stad. Dat is een algemeen probleem voor grootsteden, maar in Brussel is het heel snel bergaf aan het gaan. Dat moet dus aangepakt worden en er moet een regering aan boord zijn om dat op te lossen. Mobiliteit is daar heel sterk bij verbonden.

“Ten tweede: alles rond talent, dus het activeren van werklozen, langdurig zieken,… 90.000 werklozen, maar ook 90.000 jobs. Er is zeker een methode om dat beter aan elkaar te linken. En als laatste het ondernemingsklimaat in het algemeen. Dat is administratieve vereenvoudiging.

Maar het gaat volgens Geerts over een algemeen klimaat van het vertrouwen van onze bedrijven, “in plaats van altijd te controleren en ze te zien als iets dat kan belast worden, iets dat kan bijdragen aan de maatschappij en dat waarde creëert. Mensen die in een stad wonen, die willen ook kunnen gaan winkelen. Die willen ook dat er een loodgieter komt om iets te herstellen. En ze willen ook werk hebben in de buurt. Dat moet dus allemaal in een stad kunnen. Daar moet heel duidelijk werk van gemaakt worden.”

