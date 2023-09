Argentijnse inflatie stijgt tot 124,4 procent: deze landen kennen de grootste geldontwaarding

De jaarlijkse inflatie in Argentinië is verder gestegen tot het hoogste niveau in meer dan 30 jaar: 124,4 procent is het leven er in een jaar tijd duurder geworden. Wereldwijd is de officiële inflatie slechts in twee landen hoger.

Vergeleken met juli lagen de prijzen voor Argentijnse consumenten in augustus gemiddeld 12,4 procent hoger. Vooral voedingsmiddelen zijn fors in prijs omhooggegaan, met rundergehakt dat bijna 40 procent duurder werd. Dat maakte statistiekbureau Indec bekend.

In februari 1991 was de laatste keer dat de maandelijkse geldontwaarding hoger lag dan die van de voorbije maand. Toen bedroeg ze 27 procent, schrijft nieuwssite elDiaroAR.

Oud zeer

Argentinië, dat deel uitmaakt van de G20, gaat al jaren gebukt onder tal van economische problemen en inflatie is er een oud zeer.

De huidige president Alberto Fernández heeft de inflatie proberen af te remmen door het bevriezen van prijzen en het beperken van de aankoop van buitenlandse valuta’s, zonder resultaat.

Landen met de hoogste inflatie

Wereldwijd is de inflatie alleen hoger in Venezuela en Zimbabwe, volgens de meest recente officiële cijfers bij het IMF respectievelijk 400 en 172 procent.

Allicht ligt de inflatie ook hoger in Syrië en Libanon, maar daarvan ontbreken betrouwbare recente data. Ook in Soedan, Turkije, Haïti, Iran, Ghana en Suriname ligt de jaarlijkse inflatie boven de 40 procent, volgens de data van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Ter vergelijking: de Amerikaanse inflatie kwam in augustus uit op 3,7 procent op jaarbasis, die in de eurozone op 5,3 procent.

Presidentsverkiezingen

Ongeveer gelijk met de inflatie stijgt de populariteit van de libertaire presidentskandidaat Javier Milei, een econoom die de Argentijnse peso wil inruilen voor de veel stabielere dollar.

Vanwege zijn verrassende winst bij de voorverkiezingen in augustus geldt de controversiële outsider als een topfavoriet voor de presidentsverkiezingen van oktober.