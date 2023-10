Alexander Saverys (CMB): ‘We zullen aantonen dat groene schepen centen opbrengen’ 

Nu de deal rond Euronav – tussen de Antwerpse rederij CMB en het Noors-Cypriotische Frontline – beklonken is, wil CEO Alexander Saverys de aandeelhouders ervan overtuigen dat zijn vergroeningsplannen op termijn zullen renderen. ‘We zullen uitleggen en aantonen hoe dit centen gaat opbrengen’, belooft Saverys dit weekend in Trends Talk.

De aandeelhouders krijgen vanaf eind dit jaar tot maart volgend jaar de kans om hun aandelen te verkopen tegen dezelfde voorwaarden waartegen ook Frontline-topman John Frederiksen zijn minderheidsaandeel van 28,5 procent van de hand deed.

In Trends Talk weerlegt Saverys de kritiek die sommige analisten uiten over de financiële haalbaarheid van zijn vergroeningsplannen: ‘Men denkt dat ons groen verhaal jarenlang zal duren vooraleer het zal opbrengen. Wij zullen aantonen dat onze groene schepen ook al centen opbrengen. En dat dit dus niet een verhaal is van 2027-2028.’

‘Met de analisten moet ik nog spreken. We zullen ook die mensen informeren en ik begrijp hen ook. Ze moesten zich baseren op wat publiekelijk aan informatie beschikbaar is. Wij hopen dit binnenkort te doen. Na de bijzondere algemene vergadering zullen we een prospectus uitbrengen. Dan geven we meer informatie over de visie en wat diversifiëren betekent’, aldus Saverys.

‘Minder flexibel’

Dat Euronav een derde van zijn vloot moest verkopen aan Frontline beschouwt Saverys niet als een probleem. Het duurde wel lang om tot een compromis te komen: ‘Als je zo diametraal tegenover elkaar staat, met elk een blokkeringsminderheid in het bedrijf- wij hadden 25 procent, Frederikson had 28,5 procent – dan moet je een compromis vinden, er is geen andere keuze. Het gaat in dat geval niet enkel om het businessplan of een win-win situatie, maar ook om karakters van mensen. De heer Frederksen is wat ouder dan ik en wat minder flexibel. Daarom heeft het langer aangesleept dan we initieel hadden gewild.’

Het bedrag van 2,35 miljard dollar waaraan de schepen werden verkocht, zal geherinvesteerd worden in moderne bestaande én nieuwe schepen, die aanzienlijk minder uitstoten, of varen op hernieuwbare brandstof, zoals groene ammoniak. ‘De CO2-uitstoot van de scheepvaart moet naar beneden. De internationale scheepvaartorganisatie IMO heeft de regels aangescherpt. We gaan tegen 2040 85 procent minder CO2 moeten uitstoten. En 2040, in scheepvaarttermen, betekent morgen.’