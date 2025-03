Aantal ontslagen op hoogste punt in afgelopen vijf jaar

In 2024 is 5,64 procent van de contracten van onbepaalde duur onvrijwillig beëindigd – dus op eenzijdig initiatief van de werkgever. Het gaat om het hoogste aandeel in de afgelopen vijf jaar. Dat blijkt donderdag uit een studie van hr-dienstverlener Securex.

De onvrijwillige uitstroom ligt het hoogst in Wallonië, met 6,9 procent. In Brussel blijft hij stabiel met 6,17 procent, en in Vlaanderen gaat hij volgens Securex voor het eerst boven de 5 procent (5,11 procent).

Het sociaal secretariaat wijt de stijging van de uitstroom aan een forse stijging van het aantal ontslagen als gevolg van faillissementen. Terwijl in 2023 2,85 procent van de ontslagen medewerkers in die situatie zaten, liep dat aandeel vorig jaar op tot 8,6 procent.

Statistiekbureau Statbel tekende in 2024 dan ook het hoogste aantal faillissementen op sinds 2013: 11.067. Daarbij gingen 32.566 banen verloren, eveneens het hoogste aantal sinds 2013.

Tijden van onzekerheid

Hoewel de onvrijwillige uitstroom is toegenomen, blijft de totale uitstroom wel stabiel op 17,76 procent van de contracten van onbepaalde duur, aldus Securex. Het gaat daarbij nog om 10,78 procentpunten vrijwillig vertrek en 1,34 procentpunten pensioneringen en overlijdens.

Het vrijwillige vertrek kende in 2022 nog een piek van 12,27 procent van de contracten, maar is intussen dus weer gedaald. “Dat is te verklaren door het feit dat mensen in tijden van onzekerheid minder geneigd zijn om van werkgever te veranderen”, licht Securex toe.

De studie is volgens Securex gebaseerd op een representatieve steekproef van meer dan 42.000 werknemers bij bijna 8.000 werkgevers uit de klantenportefeuille van de hr-dienstverlener. Die portefeuille omvat meer dan 290.000 werknemers.