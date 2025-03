Luc Hellemans, CEO van Oosterweelbouwheer Lantis, overleden

In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) is vrijdagochtend Luc Hellemans, CEO van Oosterweelbouwheer Lantis, op 54-jarige leeftijd overleden. Hellemans stond sinds 2018 aan het hoofd van het voormalige BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) en overleed aan de gevolgen van een agressieve ziekte. Hij laat een vrouw en drie zonen na.

Luc Hellemans ging na zijn studies Industrieel Ingenieur Bouwkunde aan de slag bij achtereenvolgens twee ingenieursbureaus en de Vlaamse waterzuiveringsmaatschappij Aquafin, voor hij in 2000 bij studiebureau Arcadis startte en daar geleidelijk aan opklom tot CEO (in 2012) van de Belgische en later ook de Zuid-Europese tak.

In 2017 stapte Hellemans over naar het toenmalige BAM, enkele maanden nadat het Toekomstverbond de plannen voor de Oosterweelverbinding in een definitieve plooi legde. Hij werd er COO en een jaar later CEO.

Oosterweel

“Onder zijn leiderschap transformeerde de Beheersmaatschappij tot Lantis, een organisatie die focust op verbinding en samenwerking”, klinkt het vrijdag bij Lantis. “Hij zette het Oosterweelproject in de startblokken en zorgde ervoor dat de spade overal in Antwerpen en Zwijndrecht de grond in kon. Het was bovendien zijn overtuiging dat het Oosterweelproject Vlaanderen meer moet bieden dan een netwerk van tunnels en beton. Het moet een aanjager zijn van een duurzame, positieve verandering voor de samenleving.”

Lantis zegt met Hellemans een “stuwende kracht” te verliezen, “een topmanager die steeds het evenwicht wist te bewaren tussen de ondernemingsresultaten en de grote maatschappelijke verantwoordelijkheden van de organisatie”. Over zijn opvolging is nog niets bekend.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder blikt “met veel respect, warmte en dankbaarheid” terug op de jarenlange samenwerking met Hellemans. “Zoveel betekend, zoveel te vroeg afscheid moeten nemen van het leven. Goede vaart Luc, je zal intens gemist en herinnerd worden. Sterkte aan de familie en aan alle Lantis-medewerkers”, aldus De Ridder.

Bekijk hier een fragment met Luc Hellemans uit Trends Talk van januari 2022 over kennis en ervaring als exportproduct: