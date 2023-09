‘Veel bedrijfsmodellen zijn afhankelijk van lage rentevoeten en de rente is nu veel hoger dan een jaar geleden’

Volg de laatste updates van de 10de editie van Trends Summer University. De belangrijkste Belgische bedrijfsleiders en ook premier Alexander De Croo zullen er discussiëren over economische en politieke thema’s. Lees hier live de debatten en bekijk video-interviews van vrijdag 1 tot zaterdag 2 september.

We openen vrijdag met een keynote van Ilham Kadri (CEO van Solvay). Daarnast volgt een debat met Rika Coppens (CEO van House of HR), onze huidige Trends Manager van het Jaar. Zij vertelt hoe CEO’s zelf eerst vernieuwing moeten uitstralen als ze succesvol met hun bedrijf de markt willen ontwrichten.

Later op de dag spreken Marc Raisière (CEO van Belfius) en premier Alexander De Croo over de groeikansen van België en de rol van innovatie.

Verder neemt Proximus-CEO Guillaume Boutin deel aan een debat over de ‘netflixisering’ van onze economie. Op welke manier kunnen abonnementsmodellen belangrijk zijn voor de groei van bedrijven en welke spelregels zijn daarbij cruciaal?

Zaterdag spreekt de Amerikaanse ambassadeur Michael Adler met eurocommissaris Didier Reynders over onze industrie. Die krijgt te maken met uitdagingen op het vlak van klimaat, energie en geopolitiek. Adler praat ook over de concurrentie van Europa ten opzichte van de VS.

