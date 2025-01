In het kort: nieuwsblog Live China installeert recordhoeveelheid hernieuwbare energie in 2024 Laatste update vandaag, 12:28

XILINGOL, CHINA – 17 januari 2025: Luchtbeeld van draaiende windturbines op het Huitengliang Windpark in de winter, gelegen in de autonome regio Binnen-Mongolië. | Foto: Wang Zheng/VCG via Getty Images