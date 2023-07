Lieve Mostrey stopt als CEO van Euroclear

Het settlementhuis Euroclear is de zoektocht gestart naar een nieuwe CEO. Lieve Mostrey, de huidige CEO, wordt in september 63. De financiële instelling staat in de kijker door de geblokkeerde Russische activa die haar balans en resultaten opblazen.

In een persbericht bevestigt Euroclear dat de opvolging van Lieve Mostrey voorbereid wordt. Er is sprake van zowel interne als externe kandidaten om de West-Vlaamse op te volgen.

Mostrey had een lange carrière bij Generale Bank en Fortis achter de rug toen ze in 2010 de overstap naar Euroclear maakte. Aanvankelijk was ze er operationeel en technologisch directeur. Sinds 2017 staat ze als CEO aan het hoofd van de onderneming. Mostrey werd twee keer genomineerd als kandidaat voor Trends Manager van het Jaar.

Euroclear is een settlementhuis met hoofdzetel in Brussel, dat ervoor zorgt dat wereldwijd effectentransacties uitgevoerd worden en dat 37.600 miljard euro aan effecten (aandelen, obligaties,…) in bewaring houdt. De instelling is een cruciale spil in het internationale financiële systeem.

Belgisch consortium rond FPIM

De voornaamste aandeelhouders van Euroclear zijn de Franse effectenbeheerder Sicovam (15,9%) en de staatsholding Caisse des Dépôts et Consignations (10,9%). De voorbije jaren heeft een consortium van Belgische aandeelhouders een sterke positie naast de Fransen opgebouwd. Dat initiatief werd getrokken door de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM), dat partners vond bij de regionale investeringsmaatschappijen (PMV en SRIW) en bij de verzekeraars AG Insurance, Belfius Insurance en Ethias.

Alles samen hebben de Belgen nu een belang van circa 20 procent. De bedoeling van de FPIM is om de strategische verankering van Euroclear in België te verzekeren. Tegelijk is het bedrijf een geoliede cashmachine die forse dividenden uitkeert aan zijn aandeelhouders.

Nationale Bank luidde alarmbel

De nieuwe CEO van Euroclear zal zich moeten buigen over de problematiek van de geblokkeerde Russische activa. Bij de uitbraak van de oorlog in Oekraïne vaardigde Europa sancties uit tegen Rusland. Daardoor zit momenteel 300 miljard euro aan activa geblokkeerd bij Euroclear. Die activa brengen rente op en die blazen de balans en de resultatenrekening op.

Europa wil die opbrengsten gebruiken voor de heropbouw van Oekraïne. De Nationale Bank waarschuwde vorige week dat daarvoor momenteel geen juridische basis bestaat. Ze trok aan de alarmbel omdat Euroclear ook klanten heeft die de Russische zaak genegen zijn. Als die zouden beslissen hun activa weg te trekken, kan dat een risico inhouden voor de onderneming en voor de financiële stabiliteit.

