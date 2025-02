KBC Groep trok het voorbije jaar bijna 20 miljard euro verse klantenmiddelen aan. Daarvan kwam 5,7 miljard euro op termijnrekeningen terecht en 5 miljard ging naar beleggingsfondsen. “De dalende rente wakkert de interesse voor beleggingsproducten aan”, stelt KBC-baas Johan Thijs vast.

KBC moest in augustus en september 2024 nog alles uit de kast halen om de promotieactie van ING België te evenaren met termijnrekeningen die 3,8 tot 4 procent rente boden. Dat kostte de bank vorig jaar 22 miljoen euro aan renteopbrengsten en dit jaar nog eens 60 miljoen euro.

De dalende rente heeft echter een mentaliteitsverandering teweeggebracht, zegt Johan Thijs, de CEO van KBC Groep: “Onze klanten herinvesteren het geld van een aflopende termijnrekening niet meer automatisch in een nieuwe termijndeposito. In het vierde kwartaal was er een uitstroom van 2,5 miljard euro op termijnrekeningen. De rentevoorwaarden zijn minder interessant geworden, terwijl de beurzen het goed blijven doen. Dat heeft de interesse voor beleggingsproducten aangewakkerd. Maar ook de tegoeden op spaarrekeningen zijn gestegen, met 2,8 miljard euro in het vierde kwartaal en met 4 miljard euro over het volledig jaar.”

Volgens Thijs was de interesse van de KBC-klanten voor beleggingsproducten, omwille van het hogere rendement, al een tijdje aan het toenemen. Die trend werd in 2024 versterkt en zou ook dit jaar doorzetten. Dat is belangrijk in het licht van de termijnrekeningen op zes en dertien maanden die KBC lanceerde in de strijd om het vrijgekomen geld van de staatsbon. Daardoor komen er in maart en oktober een pak miljarden op vervaldatum bij de bank.

Thijs: “In maart verwachten we dat klanten met een deel van het vrijgekomen geld zullen kiezen voor aandelen, beleggingsfondsen of spaarrekeningen. En zeker in oktober is de kans klein dat klanten massaal voor een hernieuwde termijndeposito zullen kiezen. Wij gaan er immers van uit dat de Europese Centrale Bank de rente tegen dan verlaagd heeft tot 2 procent.”

Steeds meer klanten tekenen in op een beleggingsplan

Van de 5 miljard euro verse middelen die klanten vorig jaar in KBC-beleggingsfondsen investeerden, komt 1,6 miljard van vaste stortingen in een beleggingsplan. “Terwijl klanten in het verleden steevast kozen voor een spaarrekening om een vast bedrag per maand te storten, doen ze dat nu meer en meer in een beleggingsplan”, zegt Thijs.

Ook indexfondsen die geliefd zijn bij de hangmatbelegger zitten in de lift, geeft de CEO van KBC toe. De bank staat nochtans bekend als een promotor van zijn eigen, actief beheerde beleggingsfondsen. “Passief beleggen maakt 2 procent van onze 276 miljard euro aan beheerde activa uit. Als ik echter alleen aandelenfondsen neem, stijgt dat aandeel tot 18 procent. Ik denk dat passief beleggen nog aan belang zal winnen, maar dat betekent niet dat het beter is dan actief beleggen. Veel van onze klanten geven er de voorkeur aan dat KBC discretionair en actief hun portefeuille beheert. Vaak halen die klanten een hoger rendement, maar het laat ons ook toe in te spelen op hun profiel en behoeftes.”

Recordjaar en hogere vooruitzichten

KBC Groep heeft een recordjaar met 3,4 miljard euro winst achter de rug. Vooral het vierde kwartaal was indrukwekkend, met een nettowinst van 1,12 miljard euro. Dat had deels te maken met een uitzonderlijke winst die de bank boekte op de nakende liquidatie van KBC Bank Ireland. De netto rente-inkomsten bleven stijgen, met 3 procent op kwartaalbasis en 5 procent op jaarbasis. Daarmee doet KBC beter dan andere Europese banken, die een daling van de rente-inkomsten in het vierde kwartaal moesten opbiechten. Ook de fee- en commissie-inkomsten stegen van oktober tot december tot een recordhoogte van 700 miljoen euro, goed voor 2,6 miljard inkomsten over het volledige jaar.

De goede gang van zaken zorgt ervoor dat KBC zijn verwachtingen optrekt. De bank voorspelt dat ze dit jaar, ondanks de dalende rente, minstens 5,7 miljard euro aan netto rente-inkomsten zal boeken, tegenover 5,6 miljard euro vorig jaar. Thijs schrijft dat toe aan het indekkingsbeleid van de bank, dat profiteert van de rente op lange termijn. KBC Groep zegt ook dat haar leenboek dit jaar met minstens 4 procent zal aangroeien.

Omdat de totale inkomsten (rente- en niet-rente-inkomsten) dit jaar naar verwachting met minstens 5,5 procent zullen toenemen, terwijl de kostenstijging beperkt zou blijven tot 2,5 procent, kan ook de winst verder aangroeien. Het verschil tussen de verwachte inkomsten- en kostenstijging bedraagt 3 procentpunten. Dat niveau zegt KBC te kunnen aanhouden tot minstens 2027, terwijl de kredietverliezen in die periode beperkt zouden blijven tot maximaal 25 basispunten. Vorig jaar bedroeg die krediet-kostenratio 10 basispunten.

“We zullen de komende jaren met andere woorden nog efficiënter zijn dan in 2024”, besluit Thijs. “Onze activiteiten zijn goed gediversifieerd: de helft van de omzet zijn rente-inkomsten, de andere helft uit fees en commissies op betalingsverkeer, beleggingen en verzekeringen. Maar ook geografisch profiteren we van onze spreiding: terwijl de economische groeivooruitzichten in België beperkt zijn, kan het BBP in onze markten in Centraal-Europa gemiddeld met 3 procent vooruitgaan.”