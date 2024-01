Jumbo wil vijftig winkels hebben in België tegen eind 2025

De Nederlandse supermarktketen Jumbo heeft 2023 afgesloten met 33 winkels in België. Tegen eind 2025 wil Jumbo doorgroeien naar een vijftigtal winkels, zo heeft de groep woensdag bekendgemaakt. Dit jaar is de opening van een eerste Belgische ‘Jumbo Foodmarkt’ gepland, in Gent.

Jumbo landde in november 2019 in België. Sindsdien werden er 33 winkels geopend – allemaal in Vlaanderen -, waarvan zeven tijdens het afgelopen jaar. “Jumbo is tevreden over de omzetontwikkeling en de enthousiaste ontvangst door klanten in België”, luidt het in een persbericht. “Vastberaden continueert het bedrijf zijn strategie om duurzame groei te realiseren, met eind 2025 zo’n vijftig vestigingen in België.”

In 2024 zijn er acht winkelopeningen gepland in België, waaronder een eerste ‘Jumbo Foodmarkt’. Die zal in Gent komen. De volledige Koninklijke Jumbo Food Groep realiseerde in 2023 een omzet van 11,02 miljard euro, 7,3 procent meer dan in 2022. De omzet van de Jumbo-formule nam met 7,1 procent toe tot 10,89 miljard euro. De supermarktketen verloor wel marktaandeel in Nederland. Ze wil daar onder meer met verdere prijsverlagingen iets aan doen. De groep telt in totaal 725 Jumbo-winkels.

Lees ook: