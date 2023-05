Het Waalse engineeringbedrijf John Cockerill richt samen met het Franse Technip Energies een joint venture op – Rely – die “geïntegreerde oplossingen aanbiedt op het gebied van groene waterstof”, zo kondigen beide aan in een persbericht. Financiële details werden niet vrijgegeven.

De energiesector en de zware industrie staan op een belangrijk keerpunt, klinkt het bij de initiatiefnemers. Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten ze koolstofvrij gemaakt worden en groene waterstof biedt daarbij een sleutelrol. Zowel Technip Energies als John Cockerill hebben al ervaring in deze sector: de eerste leverde wereldwijd al meer dan 270 waterstofinstallaties af, Cockerill heeft een marktaandeel van meer dan 20 procent in de markt van elektrolysers (zet water onder stroom, zodat waterstof en zuurstof ontstaat, red.). Met hun joint venture willen ze nu een totaaloplossing aanbieden, “van diensten voorafgaand aan de investeringsbeslissing, inclusief technisch en financieel advies, tot de levering van eigen producten, projectuitvoering, exploitatie en onderhoud.”

De joint venture zal ook een onderzoeks- en ontwikkelingsplatform huisvesten om bestaande technologieën te verbeteren, nieuwe producten en technologieën te ontwikkelen en het concurrentievermogen van projecten te verbeteren.

De ambitie is om tegen 2030 een omzet van meer dan 1 miljard euro te halen. Rely, met zetel in België, komt voor 60 procent in handen van Technip Energies en 40 procent van John Cockerill. De transactie zal naar verwachting in de tweede jaarhelft worden afgerond, na goedkeuring van de regelgevende autoriteiten. Damien Eyriès (Technip Energies) gaat het bedrijf leiden, Jean Jouet van John Cockerill wordt Chief Technology Officer. Meer dan 200 specialisten in waterstof gaan er aan de slag.