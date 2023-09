De iPhone 15-lancering, vandaag om 19 uur, is een hoogdag voor Apple-fans en technologieliefhebbers. Samen met Siddy Jobe, techexpert en portfoliomanager bij Econopolis, bespreken we drie belangrijke aandachtspunten voor de Apple-belegger.

Hoewel onze smartphones vandaag volwassen zijn, blijft elk nieuw model belangrijk. En dat geldt zeker voor Apple, want de verkoop van iPhones vertegenwoordigde vorig jaar nog 52 procent van de winst, blijkt uit het jaarrapport.

Apple levert inspanningen om die omzet te diversifiëren en meer te leunen op abonnementsinkomsten. Maar het bedrijf heeft daarin nog een weg te gaan. Waar de iPhone in 2022 goed was voor een omzet van 205,5 miljard dollar, brachten diensten 78,13 miljard dollar in het laatje. Bij het iPhone 15-evenement kijken we dus deels naar de hardware, maar ook naar de software die Apple voorstelt.

Voorde iPhone 15-serie zijn vooral de ogen gericht op de camera en met name het extra grote zoombereik dat dit keer wordt verwacht. Voorts zal Apple met de A17 Bionic de eerste chipset van 3 nanometer in een smartphone gebruiken. Die moet nog krachtiger en energie-efficiënter zijn.

De Lightning- en usb-c-aansluiting. © FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

1. Gevolgen van USB-C

Een van de eerste zaken die over de nieuwe smartphones bekend raakten, was dat Apple een nieuwe oplaadpoort zal gebruiken inde iPhone 15. De Europese Unie heeft in oktober vorig jaar beslist dat de USB-C-aansluiting de nieuwe standaard wordt voor smartphones die in 2024 in Europa worden verkocht.

Apple maakt al sinds 2012 toestellen met een eigen aansluiting, de Lightning. Door het Europese besluit krijgt de iPhone de aansluiting die vandaag al op nagenoeg alle andere smartphones wordt gebruikt. Apple heeft ook niet tot volgend jaar verwacht om zijn Lightning-poort om te ruilen voor USB-C.

De vraag is wat de gevolgen zullen zijn op de omzet van Apple. Het bedrijf laat al jarenlang andere accessoiremakers toe om onder licentie producten te maken die compatibel zijn met de Lightning-poort. Daa bovenop komt dan dat Apples eigen accessoires ook moeten concurreren in een bredere markt.

‘De meeste iPhone 15-kopers zullen nog steeds kiezen voor een oplader van Apple’ Siddy Jobe, Econopolis

“Vorig jaar raakte bekend dat Apple 6,9 miljard dollar heeft verdiend doordat het sinds 2020 niet langer een oplader en oortjes met zijn smartphones in de doos levert. Maar ik verwacht dat de gevolgen van de overstap naar USB-C niet van die orde zullen zijn”, zegt Siddy Jobe. Hij is een techexpert en portfoliomanager bij Econopolis.

“De meeste iPhone 15-kopers zullen nog steeds kiezen voor een oplader van Apple. De lader van de fabrikant werkt meestal nog altijd beter dan die van derden. Natuurlijk zullen er gebruikers die al een USB-C-oplader hebben – bijvoorbeeld van een oude smartphone, maar dat zal om een minderheid gaan.”

Jobe verwacht ook dat Apple geen grote som zal mislopen door het wegvallen van de licentie-inkomsten van Lightning-accessoires. Hij onderstreept dat Lightning-inkomsten slechts geleidelijk uitdoven, naarmate de oude toestellen uit de handel verdwijnen en niet meer worden gebruikt.

2. De verkoop werkt cyclisch

Cijfers van het marktonderzoeksbureau Canalys wijzen er al jaren op dat de verkoop van Smartphones daalt wereldwijd en dat is ook voelbaar voor Apple. Uit cijfers voor het tweede kwartaal van 2023 bleek dat het bedrijf wereldwijd 42,5 miljoen iPhones heeft verkocht, een daling van 6,3 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Toch is Siddy Jobe optimistisch over de iPhone 15. “Uit het verleden is al gebleken dat we in de verkoop van Apple een cyclus kunnen herkennen. De verkoop van iPhones gaat al een paar jaar achteruit en dat komt ook grofweg overeen met de periode waarin een smartphone gemiddeld wordt gebruikt, alvorens hij aan vervanging toe is. De iPhone 15 zou dus weleens kunnen verrassen.” In onderstaand diagram herkent u de cyclus in de iPhone-verkoopcijfers.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

3. Let op slimme softwarefuncties

Bij een iPhone-lanceringsevenement wordt vooraf de essentie al gelekt en dat is ook nu weer het geval. Als er toch verrassingen komen, dan verwacht Siddy Jobe die vooral in de softwarefuncties.

Apple zou bijvoorbeeld nieuwigheden kunnen tonen in artificiële intelligentie (AI). In mei gaf het bedrijf al een demonstratie van Personal Voice. Dat is een manier waarop de iPhone tekst kan voorlezen met een stem die op die van de gebruiker lijkt. Vooraf moet de gebruiker de software trainen door spraakopnames te maken.

Een verrassing zou ook kunnen aansluiten bij Apples focus op abonnementen. Het bedrijf hoopt zo zijn omzet te diversifiëren.

De voorbije week daalde het Apple-aandeel nadat bekend was geraakt dat Chinees overheidspersoneel niet langer van een iPhone mag gebruik maken, of eender welke smartphone die niet van een Chinese fabrikant komt. Het aandeel verloor ruim 7 procent en de koers is sindsdien nog niet hersteld.

Lees ook: