Tesla moet investeren in de noodlijdende automaker Nissan. Zo luidt het plan van enkele invloedrijke Japanners, waaronder de ex-premier van het land en een voormalig lid van raad van bestuur van Tesla. Dat schrijft Financial Times. Met Nissans Amerikaanse fabrieken zou Tesla zijn productie in de Verenigde Staten kunnen opdrijven om minder te worden blootgesteld aan importtarieven.

Het voorstel om Tesla te benaderen komt nadat Nissan zich had teruggetrokken uit Honda’s fusievoorstel van 58 miljard dollar. Daardoor ontstond de vrees dat de op twee na grootste Japanse autofabrikant in potentieel vijandige buitenlandse handen zou vallen, met de Taiwanese iPhone-assembler Foxconn en andere activistische of private investeerders op de loer.

Het nieuwe voorstel, geleid door voormalig Tesla-bestuurslid Hiro Mizuno, krijgt steun van ex-premier Yoshihide Suga en diens voormalig topadviseur Hiroto Izumi, volgens drie ingewijden. Meerdere Nissan-bestuursleden zijn op de hoogte van het plan.

De groep hoopt dat Tesla optreedt als strategische investeerder, omdat zij denken dat ’s werelds grootste producent van uitsluitend elektrische auto’s geïnteresseerd is in de overname van Nissans Amerikaanse fabrieken. Die zouden Tesla helpen de binnenlandse productie te verhogen in reactie op de dreigeing met invoerheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump.

De gesprekken met Honda begonnen nadat Foxconn vorig jaar bij Nissans partner Renault had aangeklopt om een deel van diens belang in de Japanse autobouwer te kopen. Toen de onderhandelingen deze maand stukliepen, bevestigde Foxconn zijn interesse in het verwerven van Nissan-aandelen om zijn productie van elektrische wagens uit te breiden.

‘Tesla-fabriek is het product’

Suga, die in 2021 aftrad als premier, is nog altijd actief in de Japanse politiek als parlementslid. Hij startte zijn politieke carrière in Yokohama, waar Nissan is gevestigd. Een woordvoerder van Suga ontkende dat de oud-premier direct betrokken is bij het opstellen van het voorstel.

Het voorstel voorziet in een consortium van investeerders, met Tesla als grootste geldschieter. Er is ook de mogelijkheid van een minderheidsbelang voor Foxconn om te voorkomen dat de Apple-leverancier volledige controle krijgt.

Nissan-aandelen stegen vrijdag met 11,5 procent in Tokio, nadat Financial Times de plannen naar buiten bracht. Ze sloten uiteindelijk 9,5 procent hoger.

Elon Musk leek de interesse in Nissans fabrieken te bagatelliseren: “De Tesla-fabriek is het product. De Cybercab-productielijn is ongekend in de auto-industrie”, schreef hij op X, zijn eigen socialmediaplatform.

The Tesla factory IS the product.



The Cybercab production line is like nothing else in the automotive industry. — Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2025



In de afgelopen weken startte Nissan zelf een zoektocht naar een strategische techpartner. Twee mensen die ervan op de hoogte zijn, noemen Tesla en Apple als ideale kandidaten. In november lanceerde Nissan een noodplan waarbij het 9.000 banen schrapte, nadat het bedrijf verlies leed in het laatste kwartaal.

Kredietstatus: rommel

Moody’s verlaagde vrijdag Nissans kredietstatus naar ‘junk’ of rommel. Analist Dean Enjo wees daarbij op “risico’s rond de uitvoering van het nieuwe herstructureringsplan, de vernieuwing van het verouderde modellenaanbod en de wereldwijde handelsbeleidsmaatregelen”.

Met een marktwaarde van 1,1 biljoen dollar is Tesla een van ’s werelds meest waardevolle bedrijven. Historisch gezien investeerde Tesla niet in andere autobouwers en richt Elon Musk de aandacht en de 36 miljard dollar aan contanten van het bedrijf nu op autonome besturing en robotica.

Toch wil Tesla meer in de VS produceren om de gevolgen van de door president Trump aangekondigde invoerheffingen te beperken. Het bedrijf assembleert alle in de VS verkochte auto’s ook daadwerkelijk in eigen land, maar haalt wel onderdelen uit Mexico en andere regio’s.

Nissan heeft twee assemblagefabrieken in Tennessee en Mississippi met een gezamenlijke capaciteit van ongeveer 1 miljoen voertuigen per jaar. In 2024 bouwde het daar echter slechts 525.000 auto’s. Nissan wil de wereldwijde productiecapaciteit met 20 procent verlagen vanwege dalende verkopen en meldde vorige week dat het de productie in de twee Amerikaanse fabrieken verder terugschroeft.

De kans is klein dat Nissan de Amerikaanse fabrieken zomaar aan een rivaal wil verkopen, omdat de markt in de VS een belangrijke bron van winst is.

Belang van Renault

Sinds het nieuws over Foxconns interesse in Nissan naar buiten kwam, is het Japanse ministerie van Economie, Handel en Industrie bezorgd over de politieke gevolgen en de nationale veiligheidsprocedures rondom Foxconn, dat als te nauw verweven met China wordt gezien.

Het zou moeilijk te rechtvaardigen zijn om de deal te blokkeren, omdat Japan eerder grote halfgeleiderinvesteringen uit Taiwan verwelkomde. Bovendien stond het toe dat Renault een belang nam in Nissan en Foxconn Sharp kon kopen, aldus Japanse overheidsfunctionarissen.

Na een herstructurering van de alliantie in 2023 wil Renault een groot deel van het 36 procentbelang in de Japanse autobouwer afstoten, maar wel tegen een hoge premie.

In een interview donderdag zei Renault-topman Luca de Meo dat elk voorstel de waarde moet weerspiegelen die is opgebouwd in het 25-jarige samenwerkingsverband. “Ik hoop alleen dat Nissans managementteam een manier vindt om de alliantie beter te laten werken dan tot nu toe”, zei hij. “Ik sta klaar om ze daarbij alle steun te bieden.”