Instanties moeten sneller prijzen kunnen blokkeren, maar niet blind (Dermagne)

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) wil dat het Prijzenobservatorium of de Mededinginsgautoriteit sneller kunnen beslissen prijzen te blokkeren, indien er sprake is van te hoge winstmarges. Dat bericht het persagentschap Belga. Dermagne waarschuwt wel dat steeds goed moet worden onderzocht of er echt sprake is van buitensporige marges, om te voorkomen dat bepaalde producten uit de winkelrekken zouden verdwijnen.

Het was Vooruit dat dinsdag voorstelde om prijzen te blokkeren. Het gaat om een pakket maatregelen tegen de praktijk waarbij bedrijven de inflatie misbruiken om hun prijzen abnormaal te laten stijgen. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer polste fractieleidster Melissa Depraetere bij de bevoegde minister of hij plannen had in die richting.

Haar CD&V-collega Servais Verherstraeten is het niet eens met prijsblokkeringen. Hij vreest dat die gaan leiden tot minder concurrentie, hogere prijzen en banenverlies. Wel ziet Verherstraeten heil in het aftoppen van winstmarges.

Minister Dermagne merkte op dat er al een procedure bestaat voor buitensporige marges. Als het Prijzenobservatorium een marktverstoring en buitensporige marges vaststelt, brengt het de Belgische mededingingsautoriteit op de hoogte, die corrigerende maatregelen kan nemen. Eén van die mogelijkheden is het bevriezen van de prijzen.

Er is echter nooit een prijs geblokkeerd via deze procedure. Daarom zouden beide instanties gemakkelijker moeten kunnen beslissen om prijzen te bevriezen, bij vaststelling van een te hoge marge, vindt Dermagne. “Dit moet echter steeds gebeuren via een procedure voor de analyse van de marge, om onder meer te voorkomen dat producten in België uit de winkelrekken verdwijnen”, benadrukte hij