Zhong Xu en Sébastien de Halleux zijn headliners op Trends Winter University in IJsland

Na Finland en de Noorse Lofoteneilanden trekt een select gezelschap van ’s lands techondernemers eind februari naar IJsland. De organisatoren – naast Trends zijn dat het consultancybedrijf PwC Belgium en het zakenadvocatenkantoor Four & Five – laten topondernemers opnieuw hun kennis doorgeven aan jonge wolven.

Zhong Xu is de medeoprichter en CEO van de unicorn Deliverect, terwijl Sébastien de Halleux hoge ogen gooide met Playfish, dat games ontwikkelde voor sociale netwerken als Facebook. Beide ondernemers komen voor de Trends Winter University over vanuit hun thuisbasis in de Verenigde Staten. Jürgen Ingels, de medeoprichter van de fintech Clear2Pay en de managing partner van het durfkapitaalfonds Smartfin is er voor de derde keer bij. Andere namen die er voor het eerst bij zijn, zijn Bieke Van Gorp (medeoprichter FibriCheck), Laura Warnier (unicorn GoStudent uit Oostenrijk) en serie-ondernemer Lorenz Bogaert (Netlog, Twoo, Pitchdrive).

Dat zestal, samen met nog een drie namen die later worden bekendgemaakt, zal interactieve thematische workshops geven aan de deelnemende ondernemers. Typisch zijn dat mensen die net voor een belangrijke groeifase in hun bedrijf staan. Het pay it forward-principe zit in het hart van het vierdaagse event – van 29 februari tot 3 maart.

Avontuur

Zowel tijdens de thematische sessies en keynotespeeches als tijdens de informele activiteiten staan ondernemerskennis doorgeven en netwerken centraal. De exclusieve locatie, dit keer in IJsland, zorgt voor een inspirerende omgeving. Na de kennisoverdracht in het eerste deel van de dag, trekken de deelnemers de natuur in voor avontuurlijke activiteiten.

PwC, Four & Five en Trends waken zorgvuldig over wie mee kan naar het event – de plaatsen zijn beperkt – zodat ondernemers ongeremd hun ervaringen met elkaar kunnen delen. Trends Winter University is één van de weinige events waarop het techecosysteem uit het noorden en zuiden van het land samenkomt.

Meer info op www.trendswinteruniversity.be