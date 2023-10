Waarom Taylor Swift zwaarder weegt dan Wall Street

Taylor Swift is naast zangeres een keiharde zakenvrouw. De wereldtournee van de Amerikaanse is goed voor 4,6 miljard dollar extra uitgaven van fans, maar ze dwingt evengoed multinationals op de knieën. Haar jongste wapenfeit: positieve cijfers voor het American Football, nu blijkt dat ze een relatie heeft met sterspeler Travis Kelce.

“Ik weet wie Taylor Swift is”, reageert Witte Huis-veiligheidswoordvoerder John Kirby tijdens een briefing. “Ze zou een relatie hebben met een footballspeler.” De aanwezige pers vraagt nog gauw of president Joe Biden gelooft dat de relatie echt is. “Ik kan die berichten bevestigen noch ontkennen.”

Als een vermeende romance het tot in de hoogste echelons van de Amerikaanse politiek schopt, moeten de hoofdrolspelers wel belangrijk zijn. De zangeres Taylor Swift (33) werd de voorbije weekends gespot in het stadion van de Kansas City Chiefs, een American Football-team uit de National Football League (NFL). Het gonst al wekenlang van de geruchten dat ze een relatie heeft met sterspeler Travis Kelce (33). Hoewel beiden tot op heden nog niets hebben bevestigd, zijn de Swifties – het fanleger van de zangeres – wel in actie geschoten.

De verkoop van de Kelce-shirts met het rugnummer 87 is met 400 procent gestegen. Het truitje is zo het op één na meest gewilde van de volledige NFL-shop geworden. Opmerkelijk, want vorig seizoen haalde het de top tien niet, hoewel de ploeg de 57ste editie van de Super Bowl won. Ook de ticketprijzen van de Kansas Chiefs schieten de hoogte in. Tot drie weken geleden konden abonnementhouders extra kaartjes voor 50 dollar doorverkopen, nu veranderen ze voor bijna het dubbele van eigenaar. En wie het officiële NFL-Instagram-account bezocht, las in de biografie tijdelijk ‘Taylor Swift was hier’.

De invloed van de Amerikaanse zangers is immens. Merken en organisaties die zich aan haar kunnen verbinden, voelen dat meteen. Het zogenoemde Swift-effect heeft soms meer impact op de Amerikaanse economie dan wat in Wall Street gebeurt.

Taylornomics

Dat was duidelijk te zien, toen Swift in het najaar van 2022 haar eerste wereldtournee sinds het einde van de coronapandemie aankondigde. Ze zorgde er eigenhandig voor dat de Amerikanen fors meer uitgaven aan tickets, merchandising, vervoer en overnachtingen. De gerenommeerde financiële krant The Wall Street Journal sprak prompt over taylornomics. De Amerikaanse poot van de concertreeks zou volgens het onlineonderzoeksbureau QuestionPro 5 miljard dollar genereren, en de bijkomende uitgaven van Swifties en andere fans zouden goed zijn voor nog eens 4,6 miljard dollar. Toen Swift bekendmaakte dat haar volledige ploeg, van de lichttechnici tot de achtergronddanseressen, een ziekteverzekering kreeg, wat eerder uitzonderlijk is in het land, steeg de interesse voor dat extralegaal voordeel opmerkelijk.

VALERIE MACON/AFP via Getty Images

In totaal zal Swift 146 shows spelen, waarvan 62 in Amerikaanse steden en 84 in de rest van de wereld. Leiders van landen die uit de boot vielen, liepen elkaar voor de voeten om Swift toch te overtuigen hun land aan te doen, in de hoop de economie aan te zwengelen. Onder meer de Chileense president Gabriel Boric, de Canadese president Justin Trudeau en Gergely Karacsony, de burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Boedapest, riepen de wereldster publiekelijk op haar tour uit te breiden.

Intussen is de tweede internationale poot van de Eras Tour gestart. België en veel andere landen vallen alsnog uit de boot. Maar Swift zou Swift niet zijn, als ze daar geen oplossing voor vond. De zangeres komt vanaf 13 oktober naar bioscoopzalen over de hele wereld. In meer dan honderd landen zullen vanaf 13 oktober de concerten in Las Vegas worden uitgezonden. Als gehaaide zakenvrouw bepaalde Swift dat de film alleen geprogrammeerd mag worden als hij minstens vier weken lang op de programmering blijft staan. De ticketprijs is 19,89 euro, een verwijzing naar haar succesalbum 1989. De bioscoopketen AMC Entertainment verkocht in de eerste uren na de aankondiging van de bioscooptournee al voor 26 miljoen dollar aan tickets. De marktonderzoeker Box Office Pro schat dat de opbrengst van het eerste speelweekend tot 145 miljoen kan oplopen. De beurswaarde van AMX sprong meteen 5 procent hoger. Intussen staat de teller van de voorverkoop op meer dan 100 miljoen dollar.

SWIFTIES Overal waar Taylor Swift passeert, brengt haar leger fans economische rimpelingen teweeg. © Getty

Publiciteit

Nochtans verliep de start van Swifts carrière niet helemaal over rozen. De popster startte als countryzangeresje en het duurde even alvorens ze van het succes mocht proeven. Toen ze in 2009 de MTV VMA-muziekprijs voor de beste video van het jaar in ontvangst mocht nemen, stormde de rapper Kanye West het podium op tijdens haar bedankingsspeech. Wie de toen 20-jarige Swift nog niet kende, deed dat nu wel, zij het omdat op een erg denigrerende manier was bejegend. Intussen is Kanye West in ongenade gevallen na antisemitische en misogyne uitspraken en door zijn steun aan voormalig Amerikaans president Donald Trump.

Voor Taylor Swift resulteerde het voorval in een boost van haar populariteit, die niet meer is gestopt. Ze reeg de bekende vriendjes, zoals zangers Joe Jonas en Harry Styles, even snel aan elkaar als de muziekprijzen. Op haar kast staan onder meer twaalf Grammy Awards, een Emmy Award en veertig American Music Awards. USA Today zocht een multimediajournalist die alléén over Swift zou berichten, en aan de UGent kun je een vak volgen dat haar songteksten ontleedt.

Swift gebruikt haar bekendheid steevast om op te komen voor vrouwenrechten en de LGBTQ+-gemeenschap. Ze gebruikt haar stem in het abortusdebat, waar die van jonge meisjes en vrouwen genegeerd wordt.

Taylor’s version

Maar Swift blijft ook haar eigen belangen, en die van de muziekindustrie in het algemeen, verdedigen. Ze verloor de rechten op enkele van haar albums na een dispuut over de mastertapes. In plaats van toe te geven of jaren in een rechtbank te vechten, nam ze de platen opnieuw op in Taylor’s version, om de touwtjes weer in handen te krijgen. In 2014 verwijderde ze al haar muziek van Spotify, omdat ze zich als artiest miskend voelde door de lage royalty’s die het streamingplatform aan muzikanten uitkeerde. Drie jaar later eindigde de vete en sindsdien is Swift uitgegroeid tot meest gestreamde vrouwelijke artiest wereldwijd.

Kritiek van Taylor Swift op de systemen van Live Nation en dochterbedrijf Ticketmaster leidde uiteindelijk tot een hoorzitting in het Amerikaanse Congres.

Onlangs kaartte ze de problemen bij de concertpromotor en ticketverkoper Live Nation aan. Het onlineverkoopplatform crashte bij de start van de ticketverkoop van de Eras Tour en moest alles annuleren. De Swifties waren woedend. De zangeres noemde onrechtstreeks het monopolie van de concertpromotor als oorzaak van de slechte organisatie, aangezien ze zich dankzij die positie alles kunnen permitteren. Consumentengroepen verenigden zich nadien om de systemen van Live Nation en zijn dochterbedrijf Ticketmaster te bekritiseren. Het leidde uiteindelijk tot een hoorzitting in het Amerikaanse Congres. Het ministerie van Justitie kondigde nadien aan dat het nog voor het einde van het jaar een antitrustzaak zou kunnen aanspannen tegen Live Nation en Ticketmaster. De beurswaarde van de concertpromotor verloor 16 procent, nadat die in de 52 weken na de coronacrisis in een opwaartse spiraal had gezeten.

Swift zal er geen slaap om laten. Volgens schattingen van Forbes was de zangeres in juni 740 miljoen dollar waard. Ongeveer 170 miljoen daarvan zou ze het voorbije jaar op haar rekening hebben mogen bijschrijven, berekende het financiële magazine. Als de volledige tournee erop zit, zou haar persoonlijke spaarrekening zijn aangedikt tot 900 miljoen dollar, of omgerekend ongeveer 6,9 miljoen truitjes van haar nieuwe beau, Travis Kelce.