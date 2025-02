Uw nieuwe collega wordt een AI-agent

Het Chinese DeepSeek heeft het nog maar eens bewezen: AI-modellen worden steeds beter. Techgiganten als Nvidia bereiden zich voor op het tijdperk van de ‘AI-agenten’ die autonoom in onze plaats kunnen werken. “Uitdenken wat die systemen allemaal zouden kunnen doen, wordt de grote uitdaging van de komende jaren. Ik denk dat er weinig grenzen zijn.”

Toen Jensen Huang in 2017 door het tijdschrift Fortune werd uitgeroepen tot zakenman van het jaar, was Nvidia, het bedrijf dat hij in 1993 had opgericht, nog nagenoeg onbekend bij het grote publiek. Vandaag is hij een van de invloedrijkste CEO’s in de wereldwijde techwereld. In zijn langverwachte keynote op de CES-conferentie in Las Vegas onthulde Huang niet alleen nieuwe producten, hij gaf ook een gedurfde visie op wat het buzzword van 2025 kan worden: ‘agentic AI’. Volgens hem zullen bedrijven in de toekomst bestaan uit legers AI-agenten die autonoom complexe taken uitvoeren. Het wordt de volgende revolutie in Silicon Valley.

Terwijl traditionele generatieve AI zoals ChatGPT en Gemini tekst, beeld of geluid kan creëren op basis van instructies van de gebruiker, kan een AI-agent plannen, redeneren en autonoom handelen om een doel te bereiken. Een AI-agent kan het initiatief nemen om vragen te stellen, op onderzoek uit te gaan, beslissingen te nemen en concrete actie te ondernemen zonder menselijke supervisie.

Discussies tussen agenten

Diedrick Legrain, een AI-consultant voor bedrijven, merkt op dat AI nu al beslissingen voor ons neemt, “zoals e-mails in je spambox zetten zonder dat je dat vraagt”. Maar de agentic AI gaat veel verder. “Vandaag kun je een spraakassistent al vragen een afspraak te integreren in je agenda”, zegt Xavier Lombard, de oprichter van de AI-start-up Leexi, die geavanceerde samenvattingen van vergaderingen maakt en aanbiedt. “De volgende stap is dat je de stemassistent vraagt om een afspraak met een klant te maken op een geschikt moment in de week, zonder dat je zelf na hoeft denken over wanneer.”

‘Binnenkort zullen AI-agenten de rol van werknemers overnemen. Bedrijven zullen heel hybride teams hebben, die bestaan uit een paar mensen en legers AI-agenten’ Jean-Louis Van Houwe, Monizze en Govrn

Zulke AI-agenten zullen de context begrijpen, redeneren en plannen, en zijn in staat een complex probleem op te splitsen in subtaken, om vervolgens het probleem te verwerken en actie te ondernemen, net zoals een mens dat doet. Agenten zullen kunnen samenwerken, een deel van het antwoord geven op een complex probleem en elkaar raadplegen, zonder menselijke tussenkomst. Daarom ziet Jensen Huang die agenten als echte nieuwe digitale medewerkers.

“In de toekomst zal AI op een radicaal andere manier werken”, legde Jensen Huang uit tijdens zijn keynote. Agentic AI zal niet langer beperkt zijn tot eenvoudige vraag-en-antwoordinteractie. “Het zal een systeem zijn dat bestaat uit verschillende gespecialiseerde modellen, elk met een specifieke rol: sommige halen informatie op uit de data van het bedrijf, andere surfen op het web om extern gegevens te verzamelen, weer andere analyseren documenten zoals pdf-bestanden. In plaats van onmiddellijk een antwoord te geven zal agentic AI het probleem opsplitsen in deelaspecten en verschillende modellen en tools inzetten om het op te lossen. Op de achtergrond werken de modellen samen om een verrijkt en gecontextualiseerd antwoord te geven.”

Michel Herquet, de managing partner van de Waalse AI-start-up B12 Consulting, spreekt daarom van “AI-multi-agenten” die samenwerken en waarbij elke agent onafhankelijk is en gespecialiseerd in een bepaald domein, wat hen onderscheidt van de AI-modellen zoals dat van ChatGPT, die op alles willen kunnen reageren.

Hr, klantenservice, logistiek

Volgens de experts die we spraken, zijn de mogelijkheden enorm. Agentic AI zal taken op zich nemen die voorheen voortdurend menselijke controle vereisten. Zo zal een AI-agent die werkt in een productielijn kunnen anticiperen op bevoorradingsbehoeften, incidenten realtime oplossen en het onderhoud van apparatuur plannen, zonder dat een menselijke medewerker iets hoeft te ondernemen. “In het begin zullen mensen het werk van de AI-agenten willen controleren”, verwacht Maxime Schifflers, de CEO van de Luikse AI-start-up AirGen. “Maar naarmate de AI-agenten bewijzen dat ze hun taken goed uitvoeren, zullen we ze steeds meer hun gang laten gaan.”

In de klantenservice zal een multi-agent in staat zijn vragen van klanten te begrijpen, ze te categoriseren en het begin van een antwoord te geven. Daarvoor putten ze agenten uit de database van het bedrijf en kunnen ze een menselijke agent inschakelen om het antwoord op de vraag aan te vullen of te verduidelijken, voordat een andere AI-agent het overneemt om de antwoorden te centraliseren en naar de klant te sturen.

Eindeloze mogelijkheden

Een bedrijf als Proximus heeft dat begrepen door een voicebot te ontwikkelen, grotendeels gebaseerd op AI, die telefoontjes van klanten beantwoordt. “Dat maakt het mogelijk vragen te classificeren en ze door te sturen naar de juiste agent”, zegt Véronique Marcq, projectmanager bij Proximus. “Die technologie kan zonder menselijke tussenkomst een modem op afstand herstarten, vragen over facturen beantwoorden, informatie geven over mobiele kosten in het buitenland of een pincode opvragen.” En uiteindelijk zou AI ook zelf klanten kunnen contacteren. “Als onze systemen detecteren dat een decoder vervangen moet worden, zou de AI de klant direct kunnen bellen om hem te informeren.”

‘Morgen moet elke werknemer een agent manager zijn, die een team van AI-agenten kan aansturen en superviseren’ Michel Herquet, B12 Consulting

In het personeelsbeheer zal een AI-agent de prestaties van werknemers kunnen monitoren, terwijl een andere agent de juiste opleiding zal voorstellen en ervoor zal zorgen dat de interne regelgeving wordt nageleefd. Sommige agenten zullen de praktische organisatie van die trainingen op zich kunnen nemen door de beschikbaarheid van werknemers te controleren aan de hand van hun agenda’s en trainingsdata.

In sectoren als logistiek, supplychainmanagement of financiën, waar de reactietijd vaak doorslaggevend is, zal een AI-agent die verbonden is met verschillende informatiesystemen zoals over voorraden, transportschema’s of beursgegevens, in enkele seconden beslissingen kunnen nemen die mensen uren zouden kosten. Het zou bijvoorbeeld automatisch goederen kunnen doorsturen na een te late levering of transacties kunnen uitvoeren op de financiële markten. En laten we ook de IT-mogelijkheden niet vergeten, aangezien AI-agenten software vanuit het niets kunnen ontwikkelen.

“De mogelijkheden zijn bijna eindeloos. In de toekomst zullen er duizenden, zo niet miljoenen AI-agenten zijn. Ze zullen worden ontwikkeld door de webgiganten, maar ook door start-ups of bedrijven zelf”, vertelt Michel Herquet. “Uitdenken wat die multi-agentsystemen allemaal zouden kunnen doen, wordt de grote uitdaging van de komende jaren. Ik denk dat er weinig grenzen zijn.”

Iedereen op de kar

“Op dit moment zit agentic AI nog in de opstartfase”, merkt Cyril Thielemans, een van de oprichters van AirGen. “AI-agenten beginnen al acties uit te voeren zoals formulieren invullen en e-mails versturen. De eerste tools verschijnen nog maar net op de markt.” De grote webspelers positioneren zich al volop in deze niche: Google heeft aangekondigd dat Gemini 2.0 steeds meer verbinding zal maken met de andere tools van Google en zelfstandig taken zal kunnen uitvoeren. OpenAI heeft net zijn Tasks-functionaliteiten onthuld. Operator, de AI-agent van OpenAI die nog in de onderzoeksfase zit, zal een computer op dezelfde manier kunnen gebruiken als een mens en voor de gebruiker online kunnen gaan, waar hij kan scrollen, klikken en informatie invullen. Anthropic had zulke mogelijkheden vorig jaar al aangekondigd.

Alle grote techbedrijven positioneren zich geleidelijk op die markt, die volgens Jensen Huang honderden miljarden dollars waard is. Microsoft heeft bijvoorbeeld aangekondigd dat het tegen 2025 een tiental AI-agenten zal hebben geïntegreerd in Copilot, zijn AI-assistent. De komst van DeepSeek op de internationale AI-scene kan de ontwikkeling van agenten verder versnellen door AI-ontwikkelingen minder duur en transparanter te maken met open source.

Ook AirGen, opgericht door een trio jonge Belgische ondernemers, wil zich op die markt begeven. Het werkt aan tools om de administratieve taken van vertegenwoordigers te automatiseren. De gebruikers kunnen chatten met een AI-agent die hun agenda en klantenrelaties kan beheren, e-mails verstuurt of afspraken maakt. Op de achtergrond interageert de AI met verschillende tools zoals kalenders en databases om de acties uit te voeren.

‘AI-agenten worden echte werkassistenten, die anticiperen en proactief acties voorstellen’ Maxime Schifflers, AirGen

Hybride teams

De opmars van AI-agenten zal naar verwachting een enorme impact hebben op de wereld van het werk. Volgens Maxime Schifflers staan we aan de vooravond van een radicale transformatie: “Over vijf jaar zullen AI-agenten de norm worden op de werkplek. Vandaag voeren ze administratieve taken uit, zoals het verzenden van e-mails of het beheren van databases. Morgen worden ze echte werkassistenten, die anticiperen en proactief acties voorstellen.” Ze zullen worden geïntegreerd in alle lagen van het bedrijf: marketing, verkoop, klantenservice, IT-ontwikkeling, hr en financiën. Geen enkele afdeling zal gespaard blijven van die automatiseringsgolf.

“Vandaag gebruiken bedrijven al AI-tools”, stelt Jean-Louis Van Houwe, de CEO van Monizze en een van de oprichters van de start-up Govrn, die AI aan het werk wil zetten voor raden van bestuur. “Morgen komt daar een factor 50 of 100 bij. Bij Govrn gebruiken we nog geen AI-agenten die alles automatiseren en zelf beslissingen nemen, maar we zijn wel al bezig met het vermenigvuldigen van de tools. We automatiseren bijvoorbeeld veel marketingtaken, waaronder creatieve productie. We hebben een team van vijf mensen die doen wat zonder AI zo’n twintig mensen zou hebben gevergd. Binnenkort zullen AI-agenten de rol van werknemers overnemen. Bedrijven zullen heel hybride teams hebben, die bestaan uit een paar mensen en legers AI-agenten.”

Samenwerken met mensen

“De komst van AI-agenten zal de vaardigheden die nodig zijn in bedrijven transformeren”, voorspelt Michel Herquet. “Morgen moet elke werknemer een agent manager zijn, die een team van AI-agenten kan aansturen en superviseren. De toenemende macht van die agenten zal een reorganisatie van het werk en de structuur van teams vereisen. De inbreng van de mens zal belangrijk blijven. Je moet de juiste agenten selecteren voor de vereiste taken en ervoor zorgen dat ze goed met elkaar samenwerken. Iedereen die vandaag administratieve ondersteuning biedt, zal in staat moeten zijn de resultaten van de agenten op te volgen en ze te managen. Voor de specialist zijn de uitdagingen in verband met AI-agenten niet langer technologisch, maar menselijk. We zullen de verandering in bedrijven moeten ondersteunen door middel van veranderingsmanagement en training. We moeten de rol van werknemers herdefiniëren, hen de sleutels voor een succesvolle aanpassing geven en de verantwoordelijkheid bepalen voor de beslissingen die AI-agenten nemen.”

De toenemende autonomie van die systemen roept bezorgdheid op over ethiek, gegevensbeveiliging en menselijke controle. Bedrijven zullen rollen opnieuw moeten definiëren, hun werknemers moeten trainen om met de nieuwe tools te werken en ervoor moeten zorgen dat de AI-agenten worden geïntegreerd in hun processen. De belangrijkste vraag is hoe bedrijven er hun voordeel mee kunnen doen zonder uit het oog te verliezen wat essentieel is: menselijke waarde.