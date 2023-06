Roeselaars familiebedrijf ACD Serres: ‘Wij kunnen nog gigantisch veel groeien’

Het Roeselaarse familiebedrijf ACD Serres heeft veel trends mee. De oubollige serres voor tomaten en komkommers zijn verveld tot hippe tuinkamers in alle vormen en kleuren. “We willen een turbo op onze groei zetten.”

Een kleine stadsserre voor urban gardening. Een hybride serre die voor de ene helft een kweekserre is en voor de andere helft een tuinkamer. Serres in verschillende kleuren met verschillende types deuren en een raam dat automatisch opent wanneer het warmer wordt, of een serre als vergaderzaal. Serres met ruitjes in victoriaanse stijl, een serre voor revaliderende patiënten bij een ziekenhuis en pop-upserres voor de horeca.

“Vroeger werd een klein beetje lacherig gedaan over serres”, vertelt Lieven Develtere, mede-eigenaar en exportmanager van ACD Serres. Waren serres een jaar of vijftien nog een wat oubollig product voor een ouder publiek, dan is dat nu helemaal veranderd. De puur functionele, onesthetische serre om tomaten en komkommers te kweken, is achterhaald. Bovendien richt het bedrijf zich tot veel meer markten dan die van de moestuiniers, zoals de horeca, scholen en de zorgsector.

Korte keten

ACD staat voor Aluminium Construction Develtere. Aan de ingang van ACD in Roeselare, waar zich zowel een productiehal, een toonzaal als kantoren bevinden, hangen enkele van ’s wereld grootste uitdagingen aan de muur: de ecologische voetafdruk verkleinen, meer zelfvoorzienend worden, het welzijn verhogen, de klimaatopwarming tegengaan en duurzamer worden.

“Wij bieden met onze serres en tuinkamers oplossingen voor die wereldproblemen”, zegt Lieven Develtere. “De kranten staan vol met berichten over welzijn en over hoe belangrijk het is dat mensen buiten zijn. Je eigen groenten kweken leidt tot een korte keten, er is geen transport nodig. We brengen groen terug naar de stad. Bij de verpakking waarin onze serre als bouwpakket steekt, zit een handleiding om ze achteraf om te bouwen tot een kweekbak. Dat is een mooi voorbeeld van circulair denken.”

De familie Develtere heeft met serres en tuinkamers haar markt helemaal gevonden. Unizo West-Vlaanderen verkoos ACD vorig jaar tot laureaat van Kmo van het Jaar. CEO Cristof Develtere, de broer van Lieven, richtte ACD op in 1987. Het bedrijf ontstond uit de zoektocht naar een nieuwe activiteit voor de twee bedrijven van vader Gustaaf Develtere. Hij had een zaak in centrale verwarming en een grondwerkersbedrijf, maar de markt was in de jaren tachtig niet zo gunstig voor die activiteiten. Sinds de oprichting vervelde ACD al een paar keer. Het diversifieerde ooit met carports, terrasoverkappingen en tuinproducten, maar die activiteiten werden afgestoten, om alles op de serres te zetten. Het bedrijf geeft geen omzet, maar gewaagt wel van een verdubbeling in een paar jaar en gaat er prat op de grootste fabrikant in zijn sector in de Benelux en Frankrijk te zijn.

We proberen onze klanten zo veel mogelijk te ontzorgen. We geven zelfs informatie over hoe ze soep kunnen maken van hun groenten

Honderden dealers

“Organisch groeien is niet genoeg voor ons”, zegt Cristof Develtere. “We bekijken hoe we een turbo op onze groei kunnen zetten. Kunnen we een overname doen, kunnen we uitbreiden? We kunnen nog gigantisch veel groeien. Serres zijn te koop tegen democratische prijzen, ze zijn een product voor iedereen. Sinds de coronacrisis is het bewustzijn over het klimaat en duurzaamheid nog toegenomen.”

ACD, waar zo’n 35 mensen vast in dienst werken aangevuld met losse medewerkers, lijkt helemaal klaar voor de groei. “In de thuismarkten Benelux en Frankrijk is er een uitgebreid netwerk van honderden dealers en servicecentra”, zegt Cristof Develtere. Tuincentra zoals Aveve en Horta verkopen de serres van ACD aan particulieren. De bestelling loopt direct bij ACD binnen, dat het hele verkooptraject voor zijn rekening neemt tot het zelfbouwpakket op de stoep wordt geleverd – met een montageteam, indien nodig. In andere landen waar ACD actief is, zoals Slowakije, zijn serres eerder een premiumproduct voor een beperkt, bemiddeld publiek.

In de nieuwe markten is er geen dealernetwerk, maar werkt ACD met partners. “Onze groei zit vooral in het buitenland”, zegt managing partner Willem Develtere, als zoon van Lieven een telg van de jongste generatie in het familiebedrijf. “We werken nu sterk aan Duitsland, Scandinavië en meer oostelijke landen als Roemenië, Polen, Estland en Slowakije. 60 procent van onze serres en tuinkamers is bestemd voor markten buiten België. Op onze thuismarkten is onze naamsbekendheid al gigantisch groot. We kijken nu hoe we ook in andere landen naamsbekendheid kunnen creëren.”

Greta Thunberg

In zijn communicatie is ACD mee met de tijdgeest. Het bedrijf werkt met ambassadeurs – onder meer actrice Els De Schepper – die het uitspeelt op sociale media. “De jeugd gaat enorm mee in dat verhaal”, zegt Lieven Develtere. “De verjonging en het toegenomen bewustzijn voor het klimaat voelden we vijf jaar geleden opkomen. Een paar jaar geleden kwam hier een man binnen, van wie zijn twee kinderen van vijftien en zestien in de ban waren van (klimaatactiviste, nvdr) Greta Thunberg. Ze liepen ook mee in de klimaatmarsen. Om iets positiefs te doen voor het klimaat besloten ze hun eigen groenten te kweken. De serre kon er niet snel genoeg staan. We willen met ACD een levensfilosofie creëren bij mensen. We willen allemaal gezond leven, lekker eten in lijn met de seizoenen, zonder de CO2 die vrijkomt bij het transport. We proberen onze klanten zo veel mogelijk te ontzorgen. We geven zelfs informatie over hoe ze soep kunnen maken van hun groenten.”

ACD werkt ook aan zijn eigen duurzaamheid. “Onze kwaliteitsvolle, TUV-gecertificeerde (keurmerk voor de kwaliteits-, veiligheids- en milieu-eisen van producten, nvdr) producten bestaan hoofdzakelijk uit twee grondstoffen, aluminium en glas. Met onze leveranciers kijken we hoe de profielen zo veel mogelijk van gerecycleerd aluminium kunnen worden gemaakt. Bovendien zit er nauwelijks nog plastic in onze gepatenteerde verpakking. Alles is papier en karton”, zegt Willem Develtere.

ACD blijft innoveren met zijn verpakking, niet alleen om zijn voetafdruk te verkleinen, maar ook om heel lange aluminium profielen versturen”, zegt Willem Develtere. “In Europa is dat geen probleem, maar het is het niet zo eenvoudig om profielen van vijf à zes meter over de oceaan te vervoeren. We ontwikkelen modulaire profielen om dat op te lossen.”