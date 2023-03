‘Ondernemen in teamverband, een alternatief voor het traditionele ondernemerschap’

EFounders schakelt een versnelling hoger. In zijn twaalfjarige bestaan heeft de Brusselse start-upstudio een dertigtal nieuwe bedrijven opgericht. In plaats van zelf nog groter te worden, hebben de oprichters Quentin Nickmans en Thibaud Elzière Hexa gelanceerd, dat nieuwe start-upstudio’s in nieuwe domeinen moet oprichten.

In het Belgische en Franse wereldje van techstart-ups is het verhaal van eFounders een van de meest inspirerende. De oprichters, Thibaud Elzière en Quentin Nickmans, zijn in Franstalig België bekende uithangborden van de techscene. EFounders is een start-upstudio, een fabriekje dat de ene na de andere start-up opricht en die tegelijk laat groeien. Zo stuwde eFounders sinds zijn oprichting in 2011 meerdere techbedrijven met een SaaS-abonnementenmodel (software as a service) naar de top. Aircall, Spendesk en Front groeiden uit tot unicorns, jonge techbedrijven die meer dan een miljard dollar waard zijn.

Eind vorig jaar veranderden Nickmans en Elzière hun manier van werken. Ze richtten Hexa op, dat naast eFounders nieuwe start-upstudio’s moet oprichten. Elk van die studio’s kan nieuwe bedrijven in de steigers zetten. Elke start-upstudio specialiseert zich in een thema. EFounders blijft de Belgische onderneming achter alles en zal participeren in alle bedrijven die de nieuwe studio’s voortbrengen.

“We cocreëren bedrijven”, legt Quentin Nickmans uit. “We kunnen onze tijd en energie evenwel niet verdelen over meer dan vier à vijf bedrijven per jaar. We werken met squads, waarin alle vaardigheden aanwezig zijn. In 2020 kwam Camille Tyan met ideeën voor fintechs (start-ups met financiële technologie, nvdr). Om te slagen met die nieuwe projecten hadden we ook nieuwe competenties nodig. We zoeken dus seriële ondernemers die veel projecten willen ondersteunen in hun expertisedomein.”

Tot nu kwamen de ideeën voor de bedrijven die uit eFounders voortsproten vooral van u beiden. Wat zal uw rol zijn in de studio’s onder Hexa?

QUENTIN NICKMANS. “We brengen twee zaken mee. Ten eerste hebben we de voorbije jaren het pad gekruist van enkele ondernemers van een uitzonderlijk hoog niveau. Zij kunnen voor de zakenideeën in de studio’s zorgen. Daarnaast hebben we een kernteam, dat heel belangrijk is voor de administratieve en juridische ondersteuning. Zo kunnen de studio’s en de ondernemersteams zich concentreren op het product en het ontwerp.”

EFounders gaat prat op zijn ambachtelijke aanpak om start-ups te creëren. Met Hexa lijkt u naar een meer industriële schaal te gaan.

THIBAUD ELZIÈRE. “We hadden ook eFounders kunnen doen groeien. Met Hexa vertrekken we net van de vaststelling dat onze ambachtelijke aanpak werkt. We creëren onafhankelijke cellen met een head of studio entrepreneur en een klein team, die samen een kleine start-upstudio vormen. Eén enorme start-upstudio zou niet werken.”

Hoe verschilt wat u doet van een durfkapitaalfonds?

ELZIÈRE. “Een investeringsfonds haalt geld op, kijkt naar nieuwe projecten, ontmoet ondernemers en doet due diligence. Wij doen meer het werk dat ondernemers doen. We creëren producten, rekruteren nieuwe medewerkers en we doen administratief werk. Zelfs al nemen we participaties in verschillende bedrijven, wat wij doen heeft toch meer te maken met een bedrijf dan een fonds creëren.”

NICKMANS. “De wijze waarop een portfolio met participaties ontstaat, is anders. Onze participaties komen voort uit het bouwen van een bedrijf. Zelfs al hebben dezelfde fundamenten als een durfkapitaalfonds dat in een vroeg stadium investeert in bedrijven, dan nog gaat het om een ander vak.”

De slabakkende economie doet de waardering van start-ups smelten als sneeuw voor de zon. Dat kan niet goed zijn voor u.

ELZIÈRE. “We beleven de grootste economische crisis in tech in twintig jaar, met een ineenstorting tot 70 procent van de waarde in SaaS.”

NICKMANS. “Een nieuw bedrijf is pas na tien jaar echt rijp. Afspraak over vier jaar, dan zullen we zien waar we staan. We zijn niet bang. De hamvraag is of een bedrijf goede fundamenten heeft. Bepaalde bedrijven zoals Gorillas (een flitskoerier die zijn expansie moest terugschroeven en werd overgenomen, nvdr) zijn fragiel. Als ze niet genoeg financiering hebben om de hele markt in te nemen, kunnen ze van de ene dag op de andere ten onder gaan. SaaS-bedrijven hebben deftige marges en kunnen nog groeien. Onze bedrijven verdubbelen normaal elk jaar hun omzet. Onze grote bedrijven groeien met 60 à 70 procent, de kleine met 100 à 150 procent. Nu het financieringskraantje dicht is, hebben al onze bedrijven zich aangepast. De rekrutering is teruggedraaid en ze willen allemaal binnen achttien maand break-even draaien. De rode draad is niet afhankelijk te zijn van kapitaalrondes.”

THIBAUD ELZIÈRE EN QUENTIN NICKMANS “Onze bedrijven verdubbelen normaal elk jaar hun omzet.” © ©Sierakowski Frédéric

De waarde van uw studio moet toch verminderd zijn?

ELZIÈRE. “Ook bij ons hebben sommige techbedrijven in het verleden een te hoge waardering gekregen, maar die was niet zo hoog als bij andere. In ons domein zijn inkomsten recurrent en afkomstig van veel verschillende klanten. Ondanks de crisis groeien we nog steeds met 40 procent.”

NICKMANS. “Als we onze participaties nu zouden verkopen, zou dat met korting zijn. Dat is wat je ziet op de markt. Maar als onze bedrijven met 50 procent per jaar blijven groeien, dan zijn ze over achttien maanden evenveel waard als hun vorige waardering.”

Met eFounders hebt u al meer dan dertig bedrijven opgericht, waaronder enkele unicorns. Wat drijft u nog?

ELZIÈRE. “We bouwen aan een alternatief voor het traditionele ondernemerschap. Van oudsher ondernemen mensen alleen of met zijn tweeën. Wij staan voor een vorm van ondernemen in teamverband, want als team presteer je beter dan alleen. Wat is mooier dan een nieuwe organisatievorm te bedenken die de manier heruitvindt waarop mensen samen nieuwe dingen creëren? Dat is wat we met Hexa willen doen.”

EFounders is Belgisch, maar dat betekent niet dat de start-ups die u creëert dat ook zijn.

NICKMANS. “Onze bedrijven zijn bijna allemaal Amerikaans. Als er voor je software potentieel is in de Verenigde Staten, dan betekent dat voor zo goed als elke sector dat de VS je grootste markt zal zijn. Een Amerikaan koopt geen software die niet Amerikaans is. De meeste van onze bedrijven zijn actief in de VS en hebben een operationele poot in Europa. Het bedrijf wordt opgericht in het land waar de oprichters zich bevinden. Als we meer heads of studio krijgen in België, stijgt de kans dat we hier meer operationele vestigingen krijgen.”

Is België aantrekkelijk genoeg voor de techsector?

ELZIÈRE. “We moeten een Europese visie op vijf jaar ontwikkelen. Hoe meer we dat doen, hoe belangrijker Brussel zal zijn als wetgevend en geografisch centrum. Uiteindelijk willen we banen scheppen. Dat hebben we in de VS gedaan. Als er morgen een goede structuur ontstaat om een Europees bedrijf op te richten en de Amerikanen bereid zijn Europees te kopen, dan zullen we dat doen. Ik had liever gezien dat Aircall of Front Europese bedrijven waren geweest, maar op het moment dat we ze lanceerden, was de VS de beste keuze.”

U herhaalt vaak dat Europa grote digitale kampioenen ontbeert. Waarom?

ELZIÈRE. “We hebben een Europese digitale soevereiniteit nodig, om onze waarden te verdedigen. Onze kijk op auteursrechten, privacy of de klimaatuitdaging is niet dezelfde als in de VS. Dat moet Europees. Een Belgische of Franse soevereiniteit is te beperkt.”

U zoekt talent voor uw start-ups. Is dat talent er in België?

NICKMANS. “In België hebben we het geld en het talent. Niet de hard skills ontbreken, er zijn gewoon te weinig projecten die doorgroeien. En we hebben vooral een tekort aan mensen die al weten wat het is om een succesverhaal te schrijven met een een start-up.”