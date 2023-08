‘België laat veel potentieel voor zonne-energie onbenut’

De installatie van zonnepanelen moet goedkoper. Een Uber-achtig platform is de beste manier om dat te bereiken, stelt Andreas Thorsheim in een exclusief gesprek met Trends. De CEO van Otovo, een Noors beursgenoteerd bedrijf dat begin dit jaar de Belgische markt betrad, gelooft erin. “De komende jaren zullen enorme aantallen zonnepanelen op daken komen. Wij willen dat dat zo veel mogelijk via ons platform gebeurt.”

Het gaat hard voor Otovo. In januari haalde het beursgenoteerde Noorse bedrijf nog 120 miljoen euro op. Het is intussen in dertien Europese landen actief. Sinds dit jaar staan ook België en Nederland in dat lijstje. Otovo, opgericht in 2016, is een platform waar consumenten en installateurs van zonnepanelen elkaar vinden, en waar installateurs tegen elkaar opbieden om klanten binnen te halen. Het biedt ook zonnepanelen in een abonnementsformule aan en het faciliteert de installatie van thuisbatterijen. “Noorwegen is natuurlijk niet het eerste land waar je aan denkt als het over zonne-energie gaat”, lacht Andreas Thorsheim. “We hebben niet de meeste zonuren op aarde. Energie is er al goedkoop, dankzij onze dammen. En arbeid is er duur, wat de installatiekosten verhoogt. Die minder dan ideale omgeving bracht ons op het idee voor Otovo. We haalden inspiratie bij platformen als Uber en Airbnb. We wilden de principes erachter gebruiken om de prijzen voor het installeren van zonnepanelen te verlagen. Dat is een belangrijke sleutel in het verspreiden van zonne-energie. De hardware, de panelen en de omvormers, wordt elke dag goedkoper. De uitdaging is de installatie zo goedkoop en snel mogelijk te laten gebeuren. Een digitaal platform is de ideale manier om dat te bereiken.”

Vanwaar de abonnementsformule?

ANDREAS THORSHEIM. “Een van de grootste obstakels van zonnepanelen is de kostprijs. Ze kosten meestal tussen 5.000 en 15.000 euro. Dat is voor de meeste gezinnen een stevige investering. Een abonnementsmodel verkleint de instapdrempel. Wij staan in voor de onderhoudskosten. In Frankrijk is de vaakst gebruikte zoekterm in verband met zonnepanelen ‘arnaque’, oplichting. Het toont aan dat mensen bang zijn te investeren in een product dat misschien niet werkt of kapot zal gaan. Een abonnement haalt dat probleem weg.

“In Europa zijn we vrij uniek met die formule, maar in de Verenigde Staten is ze al sterk ingeburgerd. Ongeveer een derde van de residentiële zonnepanelen wordt er via zo’n formule geïnstalleerd. Wij hopen hetzelfde te doen in Europa.”

Otovo betrad begin dit jaar de Belgische markt. Hoe verloopt de expansie?

THORSHEIM. “Als beursgenoteerd bedrijf delen we geen cijfers voor individuele landen, maar wat we zien, bevalt ons. Onze prioriteit is nu goede installateurs te rekruteren. We willen dat er altijd concurrentie is tussen installateurs in een regio, zodat de prijs daalt. Je moet dus minstens twee of drie installateurs hebben per gemeente, en een veelvoud daarvan in de steden. Daar zijn we de voorbije maanden goed in geslaagd. Nu vergroten we onze marketinginspanningen om ook consumenten aan te trekken.”

Otovo is een tweezijdige marktplaats, waar installateurs en consumenten elkaar ontmoeten. Dat is niet altijd het makkelijkste businessmodel.

THORSHEIM. “Het is inderdaad een complex model, aangezien je vraag en aanbod met elkaar in balans moet brengen. Zo’n marktplaats is meestal erg voordelig voor de consumenten, iedereen die weleens een Uber nam, weet dat. Maar we moeten ook de winstgevendheid in de gaten houden. We zijn winstgevend op de markten waar we al langer actief zijn. In Scandinavië, Spanje en Polen maken we winst. Ons model is gebaseerd op grote volumes. In nieuwe landen, zoals België, Nederland en Oostenrijk, halen we nog geen voldoende grote aantallen. We zijn geduldig, we verwachten dat we volgend jaar winstgevend zullen zijn in België.”

ZONNEPANELEN “Heel wat mensen onderschatten hoe batterijen op de korte termijn onze energiemarkt zullen veranderen.” © Getty Images

Otovo is een groeibedrijf. Waarom bent u naar de beurs getrokken?

THORSHEIM. “Daar zijn verschillende redenen voor. De interesse van investeerders voor een bedrijf kan hevig schommelen. In 2016-2017 was er complete desinteresse, in 2021 zagen we dan weer zeepbelachtige omstandigheden. Met die interesse van investeerders schommelt ook onze toegang tot kapitaal sterk. De beurs biedt een meer constante aanvoerlijn van kapitaal. Dat sluit niet uit dat we ook private fondsen ophalen.

“Daarnaast is in Scandinavië niet veel durfkapitaal beschikbaar voor groeibedrijven in een later stadium, terwijl het in onze regio in vergelijking met andere markten makkelijker is om als jong bedrijf naar de beurs te gaan. Daarom zijn we in 2021 via Euronext Growth naar de beurs getrokken. Begin dit jaar promoveerden we naar een reguliere listing op de beurs van Oslo.”

Uw aandelenkoers is het voorbije jaar gevoelig gedaald. Otovo heeft ruim de helft van zijn marktwaarde verloren.

THORSHEIM. “De beurs is een goede keuze voor ons geweest. Dit jaar is er inderdaad minder enthousiasme voor een groeibedrijf als Otovo, vergeleken met vorig jaar. Efficiëntie en winstgevendheid zijn meer in trek. Dat gezegd zijnde, willen we elk jaar met meer dan 100 procent groeien, en in ons rapport van het tweede kwartaal van dit jaar verhogen onze omzet met 165 procent. Naar dat soort groei zal altijd vraag zijn op de beurs. We zetten ook in op winstgevendheid. We breiden bijvoorbeeld ons kantoor in Madrid sterk uit. Dat heeft lagere arbeidskosten dan meer Noord-Europese landen. Dat zal op termijn vruchten afwerpen.”

Otovo richt zich ook op de installatie van thuisbatterijen. Hoe evolueert die markt?

THORSHEIM. “Batterijen maken me echt enthousiast. Ze staan op het punt waarop zonne-energie zich vijf jaar geleden bevond. Toen was het allemaal nog kleinschalig, terwijl we vandaag op gigantische schaal zonne-energie uitrollen. Batterijen zullen dezelfde evolutie doormaken. De technologie gaat met rasse schreden vooruit en de prijzen dalen spectaculair. Heel wat mensen onderschatten hoe batterijen op de korte termijn onze energiemarkt zullen veranderen. Dat gaat trouwens niet enkel over thuisbatterijen. In Noorwegen is al 90 procent van de nieuw verkochte wagens elektrisch. Dat betekent dat in al die garages een batterij op vier wielen staat. Die auto-batterijen kunnen we gebruiken om het energienet in balans te houden. Bovendien worden thuisbatterijen en zonnepanelen in heel wat landen samen verkocht. In Duitsland en Italië wordt al 80 procent van de zonnepanelen met een batterij geleverd. In België en Nederland zijn zonnepanelen vroeger doorgebroken, wat betekent dat batterijen nog achteroplopen. Ik denk dat in de komende jaren batterijen snel zullen bijbenen. Ze worden gewoonweg op zo’n grote schaal beter en goedkoper.”

Voor heel wat van die technologieën is Europa afhankelijk van Aziatische producenten. Kunnen we productie terughalen naar Europa?

THORSHEIM. “De dominantie van Azië hangt af van de markt waarover je praat. In zonnepanelen staan ze inderdaad sterk. De productie van omvormers daarentegen, het slimme gedeelte van een zonnesysteem, is vrij gelijk gespreid over Azië, de Verenigde Staten en Europa. Voor batterijen kan alles nog gebeuren.

“Het is belangrijk een meer lokale aanvoerketen te ontwikkelen voor kritieke, duurzame technologie, maar we moeten realistisch zijn. Europa heeft vorig jaar 40 gigawatt aan zonne-energie gebouwd, terwijl het Europese marktaandeel voor de technologie daarachter minder dan 5 procent bedraagt. We hebben dus nog een lange weg te gaan.”

Loopt België achter in zonne-energie tegenover andere Europese landen?

THORSHEIM. “België was lang een van de leiders op het gebied van gegenereerde zonne-energie per capita, maar de jongste jaren is het die leiderspositie verloren. Nederland en Polen doen het bijvoorbeeld veel beter. België telt 800.000 zonne-installaties, wat een respectabel aantal is. Maar Polen heeft het voorbije jaar alleen al 400.000 systemen geïnstalleerd. België is goed gestart, maar laat nu nog veel potentieel liggen. Hopelijk kunnen wij daarmee helpen. Sinds januari zagen we op ons platform een daling van de installatie-kosten van 30 procent.”

Zal een mogelijke recessie uw groei beïnvloeden?

THORSHEIM. “Ik maak me geen zorgen. Tijdens recessies doen goedkopere producten het meestal beter, en ons doel is juist de prijs van zonne-energie te verlagen. De jongste jaren was de energiemarkt ook volatiel. Mensen zijn dus op zoek naar manieren om zich beter te beschermen tegen prijsstijgingen op de energiemarkt.”

Hoe ziet de toekomst van Otovo eruit?

THORSHEIM. “We zullen overal in Europa vechten voor marktaandeel. De komende jaren zullen enorme aantallen zonnepanelen op daken komen, en wij willen dat dat zo veel mogelijk via ons platform gebeurt.”