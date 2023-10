Medenvision uit Westerlo levert orthopedische instrumenten in 28 landen: ‘Wij maakten van chirurgen influencers’

MedEnvision blijft grotendeels onder de radar, maar chirurgen in Europa, de Verenigde Staten en Azië gebruiken de orthopedische instrumenten van het bedrijf uit Westerlo bij hun operaties. En er is ruimte voor groei, zegt CEO Dries Goyens. Vooral de Verenigde Staten zijn een groeimarkt.

MedEnvision uit Westerlo ontwikkelt en produceert innovatieve instrumenten die chirurgen en verplegend personeel helpen tijdens operatieve ingrepen aan spieren, pezen, botten en gewrichten. Het ontstond in 2011 uit een samenwerking van de orthopedisch chirurg Kritoff Corten en het Leuvense engineeringbedrijf Comate, dat als onderzoeks- en ontwikkelingspartner van ondernemingen al meer dan 800 innovatieve hardwareproducten ontwierp. MedEnvision is een onafhankelijk bedrijf, geen spin-off van Comate, al werken beide nog altijd nauw samen, onder meer voor het technisch ontwerp en de productie van prototypes. “Ons bedrijf is opgericht door Wouter Foulon van Comate en professor Kristoff Corten, die als heupchirurg ons eerste gepatenteerde product, de Gripper, bedacht”, zegt Dries Goyens, de CEO van MedEnvision.

We zouden ze maar al te graag willen recycleren, maar de zeer strenge regels voor medisch afval maken dat in de praktijk onmogelijk

Behalve het hoofdkwartier in Westerlo heeft MedEnvision ook een logistieke hub in Memphis, Tennessee. “Wegens onze sterke groei in de Verenigde Staten hebben we een Amerikaanse dochtervennootschap opgericht, waaraan onze Noord-Amerikaanse klanten rechtstreeks producten bestellen”, verduidelijkt Dries Goyens. MedEnvision biedt zijn producten in de Verenigde Staten onder meer aan op de sterk groeiende markt van ambulatory surgery centers, dagziekenhuizen voor orthopedische prothesechirurgie. Dankzij een strak georganiseerd logistiek en commercieel netwerk kan MedEnvision bestellingen binnen 24 uur leveren aan ziekenhuizen in zowel Brussel, Colorado als Sydney. En er is ruimte voor groei, stelt Dries Goyens: “We zien nog veel mogelijkheden om onze internationale logistieke snelweg de komende jaren te verbreden, om nog meer producten bij meer klanten te kunnen leveren.”

“Studies voorspellen dat onze markt tegen 2030 zal verdubbelen. Mensen worden almaar ouder, blijven ook op latere leeftijd bewegen en sporten, en wegen gemiddeld ook zwaarder. Daardoor zal het aantal orthopedische ingrepen fors toenemen. Er zal dus ook een grotere behoefte aan onze producten zijn”, zegt Goyens.

MedEnvision laat zijn producten produceren door partners. De klanten zijn hoofdzakelijk ziekenhuizen in Europa, de Verenigde Staten en Azië. “Al onze producten dienen om de efficiëntie bij orthopedische ingrepen te verhogen”, legt de CEO uit. Zo heeft de Gripper een belangrijke impact op het beperken van het chirurgisch trauma voor de patiënt. Hoe korter de operatie en hoe kleiner de weefselschade, des te sneller kunnen mensen revalideren. De chirurgen en hun teams kunnen efficiënter, doelgerichter en ergonomischer werken dankzij de instrumenten. “Door die kortere doorlooptijden kunnen de ziekenhuizen het gebruik van hun operatiezalen optimaliseren en worden ze nog beter benut.”

Voetafdruk

Voor de ontwikkeling van nieuwe producten beschikt MedEnvision over een interne afdeling voor onderzoek en ontwikkeling. Daar wordt onder meer gewerkt op basis van ideeën en ervaringen van medisch specialisten. “We hebben een Key Opinion Leaders Board opgericht. Daarin zitten internationale chirurgen. We leggen hun nieuwe concepten voor. Wanneer die de test van de specialisten doorstaan, gaan we op basis van hun feedback over tot de productontwikkeling”, zegt Dries Goyens. Iedere medische expert met een innovatief nieuw idee of concept is welkom om dat met MedEnvision te komen bespreken. “Op events en seminars vermelden we dat ook altijd”, vertelt Dries Goyens.

Ons eerste product hebben we via een zelf uitgebouwd, fijnmazig afzetnetwerk volledig met eigen middelen kunnen commercialiseren

Verspreid over twee hoofdproductgroepen en zes subcategorieën verkocht MedEnvision al meer dan 400.000 producten aan ziekenhuizen en chirurgen in 28 landen. De steriel aangeleverde en verpakte verbruiksproducten dienen na afloop van een operatie vernietigd te worden. “We zouden ze maar al te graag willen recycleren, maar de zeer strenge regels voor medisch afval maken dat in de praktijk onmogelijk”, zegt Dries Goyens. “Wel zorgen we ervoor dat onze producten zo ecologisch mogelijk geproduceerd en geleverd worden, en bij gebruik een afvalbesparing opleveren.” Zo genereert de EsySuit van MedEnvision, een vernuftig steriel pak dat in één vlotte beweging bij de patiënt aangetrokken wordt, 60 procent minder medisch afval in vergelijking met traditionele drapeeroplossingen.

MedEnvision “We zien nog veel mogelijkheden om onze logistieke snel te verbreden.” © National

Familiefonds

Het moeilijkste aan groeien met MedEnvision vond Dries Goyens in de eerste plaats de overstap van de prille conceptuele fase bij de opstart naar een verkoopbaar product. “Wij hebben de eerste jaren veel energie moeten investeren in het overtuigen van leveranciers, producenten en maakbedrijven om met een jonge start-up in de zee te stappen, voor een product dat toen niemand kende”, blikt de CEO terug. De klanten, in hoofdzaak ziekenhuizen, heeft MedEnvision kunnen overtuigen met een bottom-upaanpak. “Door chirurgen in contact te brengen met onze producten en hen de voordelen ervan te doen inzien en ervaren, hebben we van hen influencers gemaakt. Zij hebben de ziekenhuizen waarvoor ze werken, overtuigd onze producten aan te kopen.”

“Behoorlijk atypisch is dat we ons eerste product via een zelf uitgebouwd, fijnmazig afzetnetwerk volledig met eigen middelen hebben kunnen commercialiseren”, benadrukt Dries Goyens. “In de beginperiode hebben we wel hulp en assistentie gehad van een fonds van een gefortuneerde familie, die anoniem wenst te blijven. Zij is via een tijdelijke financiële overbrugging gedurende een korte periode minderheidsaandeelhouder geweest, voor minder dan 15 procent. Binnen die structuur hebben we altijd carte blanche gekregen en konden we onze onafhankelijke manier van ondernemen behouden. Vandaag hebben we geen externe financiële partners meer.”